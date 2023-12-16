В регионы России придут морозы до -45 градусов

Вильфанд: циклон «Ваня» несет из Москвы снегопады в регионы РФ

Аномальные морозы ожидаются в регионах России в выходные, отметил Роман Вильфанд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аномальные морозы до -45 градусов ожидаются в части регионов России в выходные (16-17 декабря). Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

«В Челябинской области в выходные ожидается аномально холодная погода. Температура ниже нормы на 7-10 градусов, до -40 и даже -43 градусов. В Омской области и в Республике Алтай сильный мороз, до -40, -45 градусов. Ниже нормы на 7 градусов температура в Курганской области. В Бурятии в течение следующей недели температура достигнет -43 градусов» — поделился Роман Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, накрывший за сутки Москву 15 декабря пятой частью месячной нормы осадков южный циклон «Ваня» несет снегопады далее в регионы России. «Циклон сегодня ночью переходит на северные регионы страны — Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую и Вологодскую области», — отметил Вильфанд.

Заслуженный метеоролог РФ подчеркнул, что на смену «Ване» в Москву на следующей неделе придет атлантическое тепло. «Выходные в Москве будут очень комфортные. Температура вполне нормальная, 5-6 градусов ниже нуля. Небольшой снежок, ветра сильного нет. Поэтому москвичи могут встать на лыжи, пойти катать детишек на санках, лепить снежную бабу, играть в снежки. На смену „Ване“ придет атлантическое тепло. Всю следующую неделю в Москве будет от -3 до 3 градусов, что может повлечь за собой гололед», — добавил Вильфанд.