Махонин примет кадровые решения по итогам коммунальных аварий в Соликамске

Дмитрий Махонин рассказал о ходе работ по устранению коммунальной аварии в Соликамске Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует принять кадровые решение после серии коммунальных аварий на теплосетях в Соликамске. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии в Соликамске. На данный момент завершены ремонтно-восстановительные работы, прорывы ликвидированы и центральная котельная начинает подавать тепло в дома. По итогам буду принимать кадровые решения», — написал Махонин.

Губернатор рассказал, что подача отопления в дома планируется к полуночи. Третий микрорайон калийщиков останется на пониженных параметрах до понедельника, чтобы котельная вышла на нормативный режим работы для всего города. Как уточнил Махонин, компенсацию жителям за лопнувшие батареи управляющие компании возьмут на себя, также будет перерасчет по коммунальным платежам.

Прокуратура начала проверку после коммунального коллапса в Соликамске. Ведомство намерено оценить работу чиновников, которые должны были обеспечить жителям бесперебойную поставку горячей воды и отопления. С 12 декабря в микрорайонах Верхний больничный, Центральный, 3-й микрорайон калийщиков, а также по улицам Осокина, Пушкина и Соликамскому шоссе нет тепла, а власти объявили о возможной эвакуации.