Артемий Лебедев назвал слово «россияне» идиотским

15 декабря 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

По мнению Лебедева, людей всегда называли русскими Фото: Семен Лиходеев/ТАСС Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает слово «россияне» идиотским. По его мнению, людей всегда называли русскими. Это не значило, что человек по национальности именно русский. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте». «Слово „россияне“ — абсолютно идиотское. Всю жизнь всегда всех называли русскими, и это не означало, что человек именно русской национальности», — заявил Лебедев в соцсети . Он вспомнил выступление вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Тот заявил, что термин «россияне» был придуман экс-главой России Борисом Ельциным. Ранее Следственный комитет организовал проверку Лебедева по факту возможного нарушения с его стороны права на вероисповедание и свободу совести. На странице блогера в Telegram было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах. В публикации он сравнивает тела экс-руководителей СССР и КНР Владимира Ленина и Мао Цзэдуна и святые мощи. Кроме того, дизайнер удивился желанию людей выстраиваться в очередь, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского».

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает слово «россияне» идиотским. По его мнению, людей всегда называли русскими. Это не значило, что человек по национальности именно русский. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте». «Слово „россияне“ — абсолютно идиотское. Всю жизнь всегда всех называли русскими, и это не означало, что человек именно русской национальности», — заявил Лебедев в соцсети. Он вспомнил выступление вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Тот заявил, что термин «россияне» был придуман экс-главой России Борисом Ельциным. Ранее Следственный комитет организовал проверку Лебедева по факту возможного нарушения с его стороны права на вероисповедание и свободу совести. На странице блогера в Telegram было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах. В публикации он сравнивает тела экс-руководителей СССР и КНР Владимира Ленина и Мао Цзэдуна и святые мощи. Кроме того, дизайнер удивился желанию людей выстраиваться в очередь, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского».