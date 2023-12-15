Артемий Лебедев назвал слово «россияне» идиотским

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По мнению Лебедева, людей всегда называли русскими Фото:

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает слово «россияне» идиотским. По его мнению, людей всегда называли русскими. Это не значило, что человек по национальности именно русский. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

«Слово „россияне“ — абсолютно идиотское. Всю жизнь всегда всех называли русскими, и это не означало, что человек именно русской национальности», — заявил Лебедев в соцсети. Он вспомнил выступление вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Тот заявил, что термин «россияне» был придуман экс-главой России Борисом Ельциным.

Ранее Следственный комитет организовал проверку Лебедева по факту возможного нарушения с его стороны права на вероисповедание и свободу совести. На странице блогера в Telegram было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах. В публикации он сравнивает тела экс-руководителей СССР и КНР Владимира Ленина и Мао Цзэдуна и святые мощи. Кроме того, дизайнер удивился желанию людей выстраиваться в очередь, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского».

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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает слово «россияне» идиотским. По его мнению, людей всегда называли русскими. Это не значило, что человек по национальности именно русский. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте». «Слово „россияне“ — абсолютно идиотское. Всю жизнь всегда всех называли русскими, и это не означало, что человек именно русской национальности», — заявил Лебедев в соцсети. Он вспомнил выступление вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Тот заявил, что термин «россияне» был придуман экс-главой России Борисом Ельциным. Ранее Следственный комитет организовал проверку Лебедева по факту возможного нарушения с его стороны права на вероисповедание и свободу совести. На странице блогера в Telegram было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах. В публикации он сравнивает тела экс-руководителей СССР и КНР Владимира Ленина и Мао Цзэдуна и святые мощи. Кроме того, дизайнер удивился желанию людей выстраиваться в очередь, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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