Силовики устроили проверку дизайнеру Лебедеву

Следственный комитет проверит пост Артемия Лебедева о святых мощах и теле Ленина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет организовал проверку в отношении блогера и дизайнера, руководителя собственной студии Артемия Лебедева. Силовики оценят возможное нарушение им права на свободу совести и вероисповеданий в одном из своих постов.

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о публикации, в которой Лебедев сравнивает святые мощи и тела экс-руководителей СССР и КНР Владимира Ленина и Мао Цзэдуна. Также дизайнер удивился желанию людей выстраиваться в очереди, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского».

Ранее проверить Лебедева призвали в РПЦ. А в КПРФ сообщили, что за такие сравнения Лебедева «должен покарать бог», передает телеканал 360.