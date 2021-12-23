Силовики устроили проверку дизайнеру Лебедеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следственный комитет проверит пост Артемия Лебедева о святых мощах и теле Ленина Фото:

Следственный комитет организовал проверку в отношении блогера и дизайнера, руководителя собственной студии Артемия Лебедева. Силовики оценят возможное нарушение им права на свободу совести и вероисповеданий в одном из своих постов.

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о публикации, в которой Лебедев сравнивает святые мощи и тела экс-руководителей СССР и КНР Владимира Ленина и Мао Цзэдуна. Также дизайнер удивился желанию людей выстраиваться в очереди, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского».

Ранее проверить Лебедева призвали в РПЦ. А в КПРФ сообщили, что за такие сравнения Лебедева «должен покарать бог», передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет организовал проверку в отношении блогера и дизайнера, руководителя собственной студии Артемия Лебедева. Силовики оценят возможное нарушение им права на свободу совести и вероисповеданий в одном из своих постов. «Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь идет о публикации, в которой Лебедев сравнивает святые мощи и тела экс-руководителей СССР и КНР Владимира Ленина и Мао Цзэдуна. Также дизайнер удивился желанию людей выстраиваться в очереди, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского». Ранее проверить Лебедева призвали в РПЦ. А в КПРФ сообщили, что за такие сравнения Лебедева «должен покарать бог», передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...