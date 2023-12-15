Потерявшегося под Челябинском в мороз мальчика нашли на трассе без куртки. Видео

15 декабря 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Мальчик вышел за бабушкой без одежды и заблудился Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области инспектора ДПС вернули домой потерявшегося 10-летнего мальчика, оказавшегося на автодороге Челябинск — Харлуши без верхней одежды в 20-ти градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Инспекторы ДПС капитан полиции Анатолий Власов и старший лейтенант полиции Артем Максимов обеспечивали безопасность дорожного движения в Сосновском районе, когда к ним подъехала иномарка. Ее водитель сообщил напарникам, что на 3 км дороги Челябинск — Харлуши подобрал ребенка, который шел по обочине дороги», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Ребенок был без куртки и шапки. Отогрев ребенка в машине, сотрудники ДПС отвезли мальчика в отделение полиции «Кременкульское». Оказалось, что он из благополучной семьи, которая живет в садах неподалеку от трассы. Юный путешественник сидел с бабушкой дома. В тот момент, когда она пошла в магазин, вышел за ней понаблюдать и потерялся. В настоящий момент ребенку ничего не угрожает, его осмотрели медики и передали родителям.

В Сосновском районе Челябинской области инспектора ДПС вернули домой потерявшегося 10-летнего мальчика, оказавшегося на автодороге Челябинск — Харлуши без верхней одежды в 20-ти градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Инспекторы ДПС капитан полиции Анатолий Власов и старший лейтенант полиции Артем Максимов обеспечивали безопасность дорожного движения в Сосновском районе, когда к ним подъехала иномарка. Ее водитель сообщил напарникам, что на 3 км дороги Челябинск — Харлуши подобрал ребенка, который шел по обочине дороги», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Ребенок был без куртки и шапки. Отогрев ребенка в машине, сотрудники ДПС отвезли мальчика в отделение полиции «Кременкульское». Оказалось, что он из благополучной семьи, которая живет в садах неподалеку от трассы. Юный путешественник сидел с бабушкой дома. В тот момент, когда она пошла в магазин, вышел за ней понаблюдать и потерялся. В настоящий момент ребенку ничего не угрожает, его осмотрели медики и передали родителям.