Потерявшегося под Челябинском в мороз мальчика нашли на трассе без куртки. Видео

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Мальчик вышел за бабушкой без одежды и заблудился Фото:

В Сосновском районе Челябинской области инспектора ДПС вернули домой потерявшегося 10-летнего мальчика, оказавшегося на автодороге Челябинск — Харлуши без верхней одежды в 20-ти градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Инспекторы ДПС капитан полиции Анатолий Власов и старший лейтенант полиции Артем Максимов обеспечивали безопасность дорожного движения в Сосновском районе, когда к ним подъехала иномарка. Ее водитель сообщил напарникам, что на 3 км дороги Челябинск — Харлуши подобрал ребенка, который шел по обочине дороги», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Ребенок был без куртки и шапки.

Отогрев ребенка в машине, сотрудники ДПС отвезли мальчика в отделение полиции «Кременкульское». Оказалось, что он из благополучной семьи, которая живет в садах неподалеку от трассы. Юный путешественник сидел с бабушкой дома. В тот момент, когда она пошла в магазин, вышел за ней понаблюдать и потерялся. В настоящий момент ребенку ничего не угрожает, его осмотрели медики и передали родителям.

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В Сосновском районе Челябинской области инспектора ДПС вернули домой потерявшегося 10-летнего мальчика, оказавшегося на автодороге Челябинск — Харлуши без верхней одежды в 20-ти градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Инспекторы ДПС капитан полиции Анатолий Власов и старший лейтенант полиции Артем Максимов обеспечивали безопасность дорожного движения в Сосновском районе, когда к ним подъехала иномарка. Ее водитель сообщил напарникам, что на 3 км дороги Челябинск — Харлуши подобрал ребенка, который шел по обочине дороги», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Ребенок был без куртки и шапки. Отогрев ребенка в машине, сотрудники ДПС отвезли мальчика в отделение полиции «Кременкульское». Оказалось, что он из благополучной семьи, которая живет в садах неподалеку от трассы. Юный путешественник сидел с бабушкой дома. В тот момент, когда она пошла в магазин, вышел за ней понаблюдать и потерялся. В настоящий момент ребенку ничего не угрожает, его осмотрели медики и передали родителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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