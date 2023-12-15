15 декабря 2023

Минюст РФ включил в список иноагентов актера фильма «Господа офицеры»

Актер Анатолий Белый включен Минюстом РФ в список иноагентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Анатолия Белого включили в список иноагентов 15 декабря Фото:

Минюст РФ признал иностранным агентом актера фильма «Господа офицеры» Анатолия Белого (Вайсмана). Об этом сообщает ведомство.

«А.А. Вайсман принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами», — указано в распоряжении Минюста.

По информации ведомства, Белый был организатором и участником сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Иноагентами также признали бывшего главреда красноярского NGS24.RU и новосибирского NGS.RU Андрея Затирко, бывшего муниципального депутата Хельгу Пирогову, главреда «Кавказского узла» Григория Шведова и представителя «Гражданского совета» (структура, которая вербует россиян в украинские войска) Дениса Соколова.

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Минюст РФ признал иностранным агентом актера фильма «Господа офицеры» Анатолия Белого (Вайсмана). Об этом сообщает ведомство. «А.А. Вайсман принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами», — указано в распоряжении Минюста. По информации ведомства, Белый был организатором и участником сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Иноагентами также признали бывшего главреда красноярского NGS24.RU и новосибирского NGS.RU Андрея Затирко, бывшего муниципального депутата Хельгу Пирогову, главреда «Кавказского узла» Григория Шведова и представителя «Гражданского совета» (структура, которая вербует россиян в украинские войска) Дениса Соколова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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