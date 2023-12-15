МВД и ФСБ задержали участников ОПГ, причастных к убийству троих людей

15 декабря 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

ОПГ вымогала акции и имущество на сумму 1,5 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Участников организованной преступной группировки (ОПГ), причастной к убийству троих людей и вымогательству, задержали совместные силы МВД России и ФСБ России. О задержании 10 человек сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк. «В 2003 году ходе передела сфер криминального влияния на 47-м км автотрассы Усть-Кут — Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек. <…> Кроме того, они вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей», — рассказала Ирина Волк. Задержания прошли в четырех регионах РФ: в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях. У подозреваемых изъяты целый арсенал оружия: пистолеты, автомат, гранаты, патроны и денежные средства. В настоящий момент все заключены под стражу. Ведется следствие, возбуждены уголовные дела по факту вымогательства и убийства (статьи 105 и 163 УК РФ).

Участников организованной преступной группировки (ОПГ), причастной к убийству троих людей и вымогательству, задержали совместные силы МВД России и ФСБ России. О задержании 10 человек сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк. «В 2003 году ходе передела сфер криминального влияния на 47-м км автотрассы Усть-Кут — Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек. <…> Кроме того, они вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей», — рассказала Ирина Волк. Задержания прошли в четырех регионах РФ: в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях. У подозреваемых изъяты целый арсенал оружия: пистолеты, автомат, гранаты, патроны и денежные средства. В настоящий момент все заключены под стражу. Ведется следствие, возбуждены уголовные дела по факту вымогательства и убийства (статьи 105 и 163 УК РФ).