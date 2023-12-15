15 декабря 2023

МВД и ФСБ задержали участников ОПГ, причастных к убийству троих людей

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
ОПГ вымогала акции и имущество на сумму 1,5 млрд рублей Фото:

Участников организованной преступной группировки (ОПГ), причастной к убийству троих людей и вымогательству, задержали совместные силы МВД России и ФСБ России. О задержании 10 человек сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк.

«В 2003 году ходе передела сфер криминального влияния на 47-м км автотрассы Усть-Кут — Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек. <…> Кроме того, они вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей», — рассказала Ирина Волк.

Задержания прошли в четырех регионах РФ: в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях. У подозреваемых изъяты целый арсенал оружия: пистолеты, автомат, гранаты, патроны и денежные средства. В настоящий момент все заключены под стражу. Ведется следствие, возбуждены уголовные дела по факту вымогательства и убийства (статьи 105 и 163 УК РФ).

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Участников организованной преступной группировки (ОПГ), причастной к убийству троих людей и вымогательству, задержали совместные силы МВД России и ФСБ России. О задержании 10 человек сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк. «В 2003 году ходе передела сфер криминального влияния на 47-м км автотрассы Усть-Кут — Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек. <…> Кроме того, они вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей», — рассказала Ирина Волк. Задержания прошли в четырех регионах РФ: в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях. У подозреваемых изъяты целый арсенал оружия: пистолеты, автомат, гранаты, патроны и денежные средства. В настоящий момент все заключены под стражу. Ведется следствие, возбуждены уголовные дела по факту вымогательства и убийства (статьи 105 и 163 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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