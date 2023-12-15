Про участников СВО из ХМАО выпустили комикс

Военные из батальона «Югра» — главные действующие лица комикса Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Команда «Рыбаря» выпустила восьмой номер своего комикса, посвятив его участникам СВО из ХМАО. Выпуск назван «Однажды в Авдеевке», его главные действующие лица — военные из батальона «Югра».

«Комикс от Рыбаря №8: Однажды в Авдеевке. <…> Мы подумали, и решили очередной выпуск нашего комикса посвятить теме мобилизации и добровольчества, выбрав батальон „Югра“», — написала команда в своем telegram-канале.

Сюжет комикса развивается с того, что командир батальона Дмитрий получил повестку. У него трое детей и это веское основание для отказа от мобилизации, но он им не воспользовался, ведь уроженцы ХМАО в составе батальона «Югра» практически бессменно воют под Авдеевкой. Он уходил на фронт с тяжелым сердцем, даже не рассчитывая на понимание близких, но прошедший год многое расставил по своим местам.

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