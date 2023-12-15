15 декабря 2023

Про участников СВО из ХМАО выпустили комикс

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные из батальона «Югра» — главные действующие лица комикса Фото:

Команда «Рыбаря» выпустила восьмой номер своего комикса, посвятив его участникам СВО из ХМАО. Выпуск назван «Однажды в Авдеевке», его главные действующие лица — военные из батальона «Югра».

«Комикс от Рыбаря №8: Однажды в Авдеевке. <…> Мы подумали, и решили очередной выпуск нашего комикса посвятить теме мобилизации и добровольчества, выбрав батальон „Югра“», — написала команда в своем telegram-канале.

Сюжет комикса развивается с того, что командир батальона Дмитрий получил повестку. У него трое детей и это веское основание для отказа от мобилизации, но он им не воспользовался, ведь уроженцы ХМАО в составе батальона «Югра» практически бессменно воют под Авдеевкой. Он уходил на фронт с тяжелым сердцем, даже не рассчитывая на понимание близких, но прошедший год многое расставил по своим местам.

В Сургуте прошла гик-тусовка. Ее устраивал блогер и музыкант Алексей Зуйков, известный своим стриминговым каналом «Два в Кубе».

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Команда «Рыбаря» выпустила восьмой номер своего комикса, посвятив его участникам СВО из ХМАО. Выпуск назван «Однажды в Авдеевке», его главные действующие лица — военные из батальона «Югра». «Комикс от Рыбаря №8: Однажды в Авдеевке. <…> Мы подумали, и решили очередной выпуск нашего комикса посвятить теме мобилизации и добровольчества, выбрав батальон „Югра“», — написала команда в своем telegram-канале. Сюжет комикса развивается с того, что командир батальона Дмитрий получил повестку. У него трое детей и это веское основание для отказа от мобилизации, но он им не воспользовался, ведь уроженцы ХМАО в составе батальона «Югра» практически бессменно воют под Авдеевкой. Он уходил на фронт с тяжелым сердцем, даже не рассчитывая на понимание близких, но прошедший год многое расставил по своим местам. В Сургуте прошла гик-тусовка. Ее устраивал блогер и музыкант Алексей Зуйков, известный своим стриминговым каналом «Два в Кубе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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