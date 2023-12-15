РИАН: палата представителей США отказалась сокращать каникулы ради Украины

Палата представителей конгресса США не намерена изменять свой график работы и рождественских каникул ради выделения помощи Украине. Об этом рассказал источник, близкий к палате представителей.
«Шанса на раннее возвращение палаты представителей нет… Сенат не диктует волю палате», — приводит слова источника в Конгрессе Соединенных Штатов РИА Новости. Он отметил, что конгресс не будет выходить раньше положенного срока даже ради выполнения запроса президента Джо Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла 15 декабря, что США не смогут оказывать военную помощь Украине с конца 2023 года без решения американского конгресса. Для дальнейшего финансирования нужно решение конгресса.
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