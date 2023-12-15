РИАН: палата представителей США отказалась сокращать каникулы ради Украины

16 декабря 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Палата представителей не собирается менять планы на каникулы даже ради Джо Байдена Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Палата представителей конгресса США не намерена изменять свой график работы и рождественских каникул ради выделения помощи Украине. Об этом рассказал источник, близкий к палате представителей. «Шанса на раннее возвращение палаты представителей нет… Сенат не диктует волю палате», — приводит слова источника в Конгрессе Соединенных Штатов РИА Новости. Он отметил, что конгресс не будет выходить раньше положенного срока даже ради выполнения запроса президента Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла 15 декабря, что США не смогут оказывать военную помощь Украине с конца 2023 года без решения американского конгресса. Для дальнейшего финансирования нужно решение конгресса.

Палата представителей конгресса США не намерена изменять свой график работы и рождественских каникул ради выделения помощи Украине. Об этом рассказал источник, близкий к палате представителей. «Шанса на раннее возвращение палаты представителей нет… Сенат не диктует волю палате», — приводит слова источника в Конгрессе Соединенных Штатов РИА Новости. Он отметил, что конгресс не будет выходить раньше положенного срока даже ради выполнения запроса президента Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла 15 декабря, что США не смогут оказывать военную помощь Украине с конца 2023 года без решения американского конгресса. Для дальнейшего финансирования нужно решение конгресса.