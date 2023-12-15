15 декабря 2023

РИАН: палата представителей США отказалась сокращать каникулы ради Украины

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Палата представителей не собирается менять планы на каникулы даже ради Джо Байдена Фото:

Палата представителей конгресса США не намерена изменять свой график работы и рождественских каникул ради выделения помощи Украине. Об этом рассказал источник, близкий к палате представителей.

«Шанса на раннее возвращение палаты представителей нет… Сенат не диктует волю палате», — приводит слова источника в Конгрессе Соединенных Штатов РИА Новости. Он отметил, что конгресс не будет выходить раньше положенного срока даже ради выполнения запроса президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла 15 декабря, что США не смогут оказывать военную помощь Украине с конца 2023 года без решения американского конгресса. Для дальнейшего финансирования нужно решение конгресса.

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Палата представителей конгресса США не намерена изменять свой график работы и рождественских каникул ради выделения помощи Украине. Об этом рассказал источник, близкий к палате представителей. «Шанса на раннее возвращение палаты представителей нет… Сенат не диктует волю палате», — приводит слова источника в Конгрессе Соединенных Штатов РИА Новости. Он отметил, что конгресс не будет выходить раньше положенного срока даже ради выполнения запроса президента Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла 15 декабря, что США не смогут оказывать военную помощь Украине с конца 2023 года без решения американского конгресса. Для дальнейшего финансирования нужно решение конгресса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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