Челябинские спасатели выступили со спецобращением перед новогодними праздниками

Использование пиротехники дома, на балконе, под навесами или кронами деревьев недопустимо. О технике безопасности перед предстоящими новогодними праздниками напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Приближаются новогодние праздники. Помните, что недопустимо использовать пиротехнические изделия в помещениях, на балконах, под навесами и кронами деревьев, что может привести к пожару или к серьезным травмам», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Покупать пиротехнические изделия также стоит в специализированных магазинах или при наличии у продавца сертификата качества на продукцию. URA.RU рассказывало, как и где выбрать пиротехнику и как безопасно ее запустить в праздники.
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