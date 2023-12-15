Челябинские спасатели выступили со спецобращением перед новогодними праздниками

16 декабря 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Запускать салюты дома нельзя, напомнили в МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Использование пиротехники дома, на балконе, под навесами или кронами деревьев недопустимо. О технике безопасности перед предстоящими новогодними праздниками напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. «Приближаются новогодние праздники. Помните, что недопустимо использовать пиротехнические изделия в помещениях, на балконах, под навесами и кронами деревьев, что может привести к пожару или к серьезным травмам», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Покупать пиротехнические изделия также стоит в специализированных магазинах или при наличии у продавца сертификата качества на продукцию. URA.RU рассказывало, как и где выбрать пиротехнику и как безопасно ее запустить в праздники.

Использование пиротехники дома, на балконе, под навесами или кронами деревьев недопустимо. О технике безопасности перед предстоящими новогодними праздниками напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. «Приближаются новогодние праздники. Помните, что недопустимо использовать пиротехнические изделия в помещениях, на балконах, под навесами и кронами деревьев, что может привести к пожару или к серьезным травмам», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Покупать пиротехнические изделия также стоит в специализированных магазинах или при наличии у продавца сертификата качества на продукцию. URA.RU рассказывало, как и где выбрать пиротехнику и как безопасно ее запустить в праздники.