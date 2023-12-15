15 декабря 2023

Челябинские спасатели выступили со спецобращением перед новогодними праздниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк на День Победы. Екатеринбург, салют, праздник, фейерверк
Запускать салюты дома нельзя, напомнили в МЧС Фото:

Использование пиротехники дома, на балконе, под навесами или кронами деревьев недопустимо. О технике безопасности перед предстоящими новогодними праздниками напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Приближаются новогодние праздники. Помните, что недопустимо использовать пиротехнические изделия в помещениях, на балконах, под навесами и кронами деревьев, что может привести к пожару или к серьезным травмам», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Покупать пиротехнические изделия также стоит в специализированных магазинах или при наличии у продавца сертификата качества на продукцию. URA.RU рассказывало, как и где выбрать пиротехнику и как безопасно ее запустить в праздники.

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Использование пиротехники дома, на балконе, под навесами или кронами деревьев недопустимо. О технике безопасности перед предстоящими новогодними праздниками напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. «Приближаются новогодние праздники. Помните, что недопустимо использовать пиротехнические изделия в помещениях, на балконах, под навесами и кронами деревьев, что может привести к пожару или к серьезным травмам», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Покупать пиротехнические изделия также стоит в специализированных магазинах или при наличии у продавца сертификата качества на продукцию. URA.RU рассказывало, как и где выбрать пиротехнику и как безопасно ее запустить в праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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