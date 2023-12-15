15 декабря 2023

В ХМАО водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
На трассе столкнулись грузовик и внедорожник (архивное фото) Фото:

В Сургутском районе ХМАО утром 16 декабря на 115-м километре автодороги Сургут — Когалым столкнулись джип Toyota Hilux и грузовой автомобиль Renault. По информации окружного управления МВД РФ, водитель внедорожника скончался от полученных травм.

«Сегодня утром на 115-м километре автодороги „Сургут — Когалым“ произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux и грузового автомобиля Renault. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время по факту ЧП полиция проводит проверку. Устанавливаются причины ДТП и все обстоятельства произошедшего.

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В Сургутском районе ХМАО утром 16 декабря на 115-м километре автодороги Сургут — Когалым столкнулись джип Toyota Hilux и грузовой автомобиль Renault. По информации окружного управления МВД РФ, водитель внедорожника скончался от полученных травм. «Сегодня утром на 115-м километре автодороги „Сургут — Когалым“ произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux и грузового автомобиля Renault. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время по факту ЧП полиция проводит проверку. Устанавливаются причины ДТП и все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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