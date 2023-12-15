В ХМАО водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком

В Сургутском районе ХМАО утром 16 декабря на 115-м километре автодороги Сургут — Когалым столкнулись джип Toyota Hilux и грузовой автомобиль Renault. По информации окружного управления МВД РФ, водитель внедорожника скончался от полученных травм.
«Сегодня утром на 115-м километре автодороги „Сургут — Когалым“ произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux и грузового автомобиля Renault. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время по факту ЧП полиция проводит проверку. Устанавливаются причины ДТП и все обстоятельства произошедшего.
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