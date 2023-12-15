Курганские власти раскрыли главные зимние опасности

Мэрия Кургана: зимой электроприборы, непогода и выход на лед могут быть опасны

В администрации Кургана предупредили жителей о главных опасностях зимы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области предупредили о рисках, связанных с использованием электроприборов, выходом на тонкий лед, играми на свежем воздухе и погодными условиями в зимний период. С предостережением выступила пресс-служба мэрии Кургана.

«Во время холодов к использованию электроприборов нужно относиться с особым вниманием, чтобы не допустить возникновение пожара. Следует учитывать — ни один мороз не может гарантировать, что лед на водоеме действительно прочный. И детям, и взрослым важно помнить, что любые зимние развлечения это всегда риск, будь то лыжи, сноуборд или тюбинг», — предупредили в администрации.

Для жителей региона могут представлять опасность метели, снегопады, сильные порывы ветра и гололедица. В такие периоды следует сохранять повышенную внимательность. Кроме того, пресс-служба мэрии рекомендует не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время праздничных застолий и гуляний.

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