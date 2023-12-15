15 декабря 2023

Курганские власти раскрыли главные зимние опасности

Мэрия Кургана: зимой электроприборы, непогода и выход на лед могут быть опасны
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
В администрации Кургана предупредили жителей о главных опасностях зимы Фото:

Жителей Курганской области предупредили о рисках, связанных с использованием электроприборов, выходом на тонкий лед, играми на свежем воздухе и погодными условиями в зимний период. С предостережением выступила пресс-служба мэрии Кургана.

«Во время холодов к использованию электроприборов нужно относиться с особым вниманием, чтобы не допустить возникновение пожара. Следует учитывать — ни один мороз не может гарантировать, что лед на водоеме действительно прочный. И детям, и взрослым важно помнить, что любые зимние развлечения это всегда риск, будь то лыжи, сноуборд или тюбинг», — предупредили в администрации.

Для жителей региона могут представлять опасность метели, снегопады, сильные порывы ветра и гололедица. В такие периоды следует сохранять повышенную внимательность. Кроме того, пресс-служба мэрии рекомендует не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время праздничных застолий и гуляний.

В России новогодние праздники принято отмечать с использованием фейерверков, петард и прочей пиротехники. URA.RU подготовило материал, в котором собраны основные советы по выбору и безопасному запуску пиротехнических изделий.

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Жителей Курганской области предупредили о рисках, связанных с использованием электроприборов, выходом на тонкий лед, играми на свежем воздухе и погодными условиями в зимний период. С предостережением выступила пресс-служба мэрии Кургана. «Во время холодов к использованию электроприборов нужно относиться с особым вниманием, чтобы не допустить возникновение пожара. Следует учитывать — ни один мороз не может гарантировать, что лед на водоеме действительно прочный. И детям, и взрослым важно помнить, что любые зимние развлечения это всегда риск, будь то лыжи, сноуборд или тюбинг», — предупредили в администрации. Для жителей региона могут представлять опасность метели, снегопады, сильные порывы ветра и гололедица. В такие периоды следует сохранять повышенную внимательность. Кроме того, пресс-служба мэрии рекомендует не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время праздничных застолий и гуляний. В России новогодние праздники принято отмечать с использованием фейерверков, петард и прочей пиротехники. URA.RU подготовило материал, в котором собраны основные советы по выбору и безопасному запуску пиротехнических изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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