15 декабря 2023
14 декабря 2023

В городе ЯНАО из-за морозов перенесли открытие ледового городка

В Губкинском морозы помешали открыть ледовый городок
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка. Челябинск, ледовый городок, дельфин
Подрядчик не завершил в срок некоторые элементы Фото:

В Губкинском (ЯНАО) открытие ледового городка из-за морозов перенесено на 22 декабря. Городские власти в соцсети сообщили, что подрядчик не успел завершить в срок некоторые элементы.

«Из-за погодных условий и, несмотря на то что работы по созданию ледовых шедевров осуществляется в круглосуточном режиме, подрядчиком не завершены некоторые ледовые элементы городка. С учетом прогноза погоды на следующую неделю переносим открытие на пятницу 22 декабря», — сообщается в telegram-канале мэрии Губкинского. Для детей и взрослых на открытии будет организована насыщенная программа.

Ледовые городки в городе должны были появиться не позднее 10 декабря 2023 года. Такая информация была размещена в данных аукциона на портале «Госзакупки». На шесть ледовых локаций планировалось потратить более 21 миллиона рублей.

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В Губкинском (ЯНАО) открытие ледового городка из-за морозов перенесено на 22 декабря. Городские власти в соцсети сообщили, что подрядчик не успел завершить в срок некоторые элементы. «Из-за погодных условий и, несмотря на то что работы по созданию ледовых шедевров осуществляется в круглосуточном режиме, подрядчиком не завершены некоторые ледовые элементы городка. С учетом прогноза погоды на следующую неделю переносим открытие на пятницу 22 декабря», — сообщается в telegram-канале мэрии Губкинского. Для детей и взрослых на открытии будет организована насыщенная программа. Ледовые городки в городе должны были появиться не позднее 10 декабря 2023 года. Такая информация была размещена в данных аукциона на портале «Госзакупки». На шесть ледовых локаций планировалось потратить более 21 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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