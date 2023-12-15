В городе ЯНАО из-за морозов перенесли открытие ледового городка

В Губкинском (ЯНАО) открытие ледового городка из-за морозов перенесено на 22 декабря. Городские власти в соцсети сообщили, что подрядчик не успел завершить в срок некоторые элементы.
«Из-за погодных условий и, несмотря на то что работы по созданию ледовых шедевров осуществляется в круглосуточном режиме, подрядчиком не завершены некоторые ледовые элементы городка. С учетом прогноза погоды на следующую неделю переносим открытие на пятницу 22 декабря», — сообщается в telegram-канале мэрии Губкинского. Для детей и взрослых на открытии будет организована насыщенная программа.
Ледовые городки в городе должны были появиться не позднее 10 декабря 2023 года. Такая информация была размещена в данных аукциона на портале «Госзакупки». На шесть ледовых локаций планировалось потратить более 21 миллиона рублей.
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