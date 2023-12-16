Военный медик Лиза стала спасать бойцов в память о погибшем друге. Видео

16 декабря 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Медик Лиза ушла спасать военных на фронт после смерти друга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный медик Лиза из Сватово стала спасать бойцов на спецоперации в память о друге, погибшем на фронте. Об этом рассказал военкор URA.RU. «К этому пути ее подтолкнула смерть близкого друга, погибшего на фронте», — сказал корреспондент. Лиза была студенткой медицинского колледжа, после смерти ее близких друзей-медиков из-за действий Вооруженных сил Украины, она приняла решение пойти на фронт. Лиза пришла добровольцем в медицинский отряд, где оказывала помощь раненым военным и участвовала в их эвакуации с поля боя. «Я не могу спокойно смотреть, как ВСУ обстреливают мой родной город Сватово. Я решила пойти и помочь в том, в чем я хотя бы немножко разбираюсь» — рассказала девушка. Лиза отмечает, что в будущем хочет закончить медицинский университет и связать свою жизнь с армией.

Военный медик Лиза из Сватово стала спасать бойцов на спецоперации в память о друге, погибшем на фронте. Об этом рассказал военкор URA.RU. «К этому пути ее подтолкнула смерть близкого друга, погибшего на фронте», — сказал корреспондент. Лиза была студенткой медицинского колледжа, после смерти ее близких друзей-медиков из-за действий Вооруженных сил Украины, она приняла решение пойти на фронт. Лиза пришла добровольцем в медицинский отряд, где оказывала помощь раненым военным и участвовала в их эвакуации с поля боя. «Я не могу спокойно смотреть, как ВСУ обстреливают мой родной город Сватово. Я решила пойти и помочь в том, в чем я хотя бы немножко разбираюсь» — рассказала девушка. Лиза отмечает, что в будущем хочет закончить медицинский университет и связать свою жизнь с армией.