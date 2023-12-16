Писториус: Европа готовится к новым военным конфликтам

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НАТО. Москва. stock, фрг, stock, Борис Писториус, министр обороны
Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, считает Борис Писториус Фото:

Европе необходимо готовиться к новым военным конфликтам. Об этом заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.

«Европе нужно готовиться к новым военным угрозам, и у европейских стран есть пять — восемь лет для укрепления оборонного потенциала», — сказал Писториус, его слова передает немецкое издание Welt. Он добавил, что европейцы должны активнее участвовать в обеспечении безопасности на собственном континенте. По его словам, к концу этого десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, в то время как США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после ее победы на Украине, передает RT. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что слова Байдена об «атаке» на НАТО нужны для оправдания расходов США. По его словам, такие «страшилки» фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» России».

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Европе необходимо готовиться к новым военным конфликтам. Об этом заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. «Европе нужно готовиться к новым военным угрозам, и у европейских стран есть пять — восемь лет для укрепления оборонного потенциала», — сказал Писториус, его слова передает немецкое издание Welt. Он добавил, что европейцы должны активнее участвовать в обеспечении безопасности на собственном континенте. По его словам, к концу этого десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, в то время как США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после ее победы на Украине, передает RT. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что слова Байдена об «атаке» на НАТО нужны для оправдания расходов США. По его словам, такие «страшилки» фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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