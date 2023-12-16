Старовойт: шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области

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Шесть пограничников ВСУ сдались в плен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области сдались в плен шесть украинских пограничников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он также призвал военнослужащих Вооруженных сил Украины сдаваться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество сдающихся в плен военных ВСУ в последнее время резко увеличилось. Об этом он рассказал на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. Также президент рассказал, что идет работа и по обмену военнопленными.

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В Курской области сдались в плен шесть украинских пограничников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он также призвал военнослужащих Вооруженных сил Украины сдаваться в плен, чтобы сохранить свои жизни. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество сдающихся в плен военных ВСУ в последнее время резко увеличилось. Об этом он рассказал на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. Также президент рассказал, что идет работа и по обмену военнопленными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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