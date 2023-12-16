Старовойт: шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области

Шесть пограничников ВСУ сдались в плен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области сдались в плен шесть украинских пограничников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе», —
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество сдающихся в плен военных ВСУ в последнее время резко увеличилось. Об этом он рассказал на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. Также президент рассказал, что идет работа и по обмену военнопленными.
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