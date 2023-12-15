Путин: украинские военные начали массово сдаваться в плен

Владимир Путин отметил, что работа по обмену пленными идет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Количество сдающихся в плен военных Вооруженных сил Украины в последнее время резко увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24».
«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал Владимир Путин.
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