Путин: украинские военные начали массово сдаваться в плен

15 декабря 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что работа по обмену пленными идет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество сдающихся в плен военных Вооруженных сил Украины в последнее время резко увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал Владимир Путин.

Количество сдающихся в плен военных Вооруженных сил Украины в последнее время резко увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал Владимир Путин.