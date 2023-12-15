15 декабря 2023

Путин: украинские военные начали массово сдаваться в плен

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что работа по обмену пленными идет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Количество сдающихся в плен военных Вооруженных сил Украины в последнее время резко увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24».

«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал Владимир Путин.

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Количество сдающихся в плен военных Вооруженных сил Украины в последнее время резко увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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