Дочь Пугачевой планирует снова уехать из России

Mash: Орбакайте вернется в США после новогодних корпоративов

16 декабря 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Отъезд певицы в США позиционируется как отпуск Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Эстрадная певица Кристина Орбакайте снова уедет в США после своего недавнего возвращения в Россию. Она уедет после проведения новогодних корпоративов. Ее отъезд позиционируется как отпуск, артистка позже вернется в РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Потому что потом артистка вновь вернется в РФ», — говорится в канале. Известно, что ценник на корпоративы с участием певицы снизился на 500 тысяч рублей. Орбакайте в начале декабря внезапно вернулась в Россию из США. Она выступила на гала-концерте «Песня года». Но при этом семья артистки все также остается в Америке. Ранее сообщалось, что артистка жила на две страны. Она работала в России и много времени проводила в США с семьей. Но теперь певица все меньше работает на родине. Она также отказалась выступать для «Новогоднего огонька», передают « Дни.ру» .

Эстрадная певица Кристина Орбакайте снова уедет в США после своего недавнего возвращения в Россию. Она уедет после проведения новогодних корпоративов. Ее отъезд позиционируется как отпуск, артистка позже вернется в РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Потому что потом артистка вновь вернется в РФ», — говорится в канале. Известно, что ценник на корпоративы с участием певицы снизился на 500 тысяч рублей. Орбакайте в начале декабря внезапно вернулась в Россию из США. Она выступила на гала-концерте «Песня года». Но при этом семья артистки все также остается в Америке. Ранее сообщалось, что артистка жила на две страны. Она работала в России и много времени проводила в США с семьей. Но теперь певица все меньше работает на родине. Она также отказалась выступать для «Новогоднего огонька», передают «Дни.ру».