Дочь Пугачевой планирует снова уехать из России

Эстрадная певица Кристина Орбакайте снова уедет в США после своего недавнего возвращения в Россию. Она уедет после проведения новогодних корпоративов. Ее отъезд позиционируется как отпуск, артистка позже вернется в РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Потому что потом артистка вновь вернется в РФ», — говорится в канале. Известно, что ценник на корпоративы с участием певицы снизился на 500 тысяч рублей.
Орбакайте в начале декабря внезапно вернулась в Россию из США. Она выступила на гала-концерте «Песня года». Но при этом семья артистки все также остается в Америке.
Ранее сообщалось, что артистка жила на две страны. Она работала в России и много времени проводила в США с семьей. Но теперь певица все меньше работает на родине. Она также отказалась выступать для «Новогоднего огонька», передают «
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