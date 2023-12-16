Дочь Пугачевой планирует снова уехать из России

Mash: Орбакайте вернется в США после новогодних корпоративов
© Служба новостей «URA.RU»
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Отъезд певицы в США позиционируется как отпуск Фото:

Эстрадная певица Кристина Орбакайте снова уедет в США после своего недавнего возвращения в Россию. Она уедет после проведения новогодних корпоративов. Ее отъезд позиционируется как отпуск, артистка позже вернется в РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Потому что потом артистка вновь вернется в РФ», — говорится в канале. Известно, что ценник на корпоративы с участием певицы снизился на 500 тысяч рублей.

Орбакайте в начале декабря внезапно вернулась в Россию из США. Она выступила на гала-концерте «Песня года». Но при этом семья артистки все также остается в Америке.

Ранее сообщалось, что артистка жила на две страны. Она работала в России и много времени проводила в США с семьей. Но теперь певица все меньше работает на родине. Она также отказалась выступать для «Новогоднего огонька», передают «Дни.ру».

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Эстрадная певица Кристина Орбакайте снова уедет в США после своего недавнего возвращения в Россию. Она уедет после проведения новогодних корпоративов. Ее отъезд позиционируется как отпуск, артистка позже вернется в РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Потому что потом артистка вновь вернется в РФ», — говорится в канале. Известно, что ценник на корпоративы с участием певицы снизился на 500 тысяч рублей. Орбакайте в начале декабря внезапно вернулась в Россию из США. Она выступила на гала-концерте «Песня года». Но при этом семья артистки все также остается в Америке. Ранее сообщалось, что артистка жила на две страны. Она работала в России и много времени проводила в США с семьей. Но теперь певица все меньше работает на родине. Она также отказалась выступать для «Новогоднего огонька», передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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