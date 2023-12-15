В Перми суд отказал в жалобе иноагенту Роберту Латыпову

16 декабря 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Защита будет обжаловать решение суда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ленинский районный суд не стал удовлетворять жалобу иноагента Роберта Латыпова. По мнению защиты, дело о покушении на контрабанду культурных ценностей возбуждено незаконно, пояснила адвокат обвиняемого Инна Журавлева. «В Ленинском районном суде Перми 15 декабря отказали в жалобе Роберту Латыпову (признан иноагентом в РФ). Решение будет обжаловано в краевом суде», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на защиту и судебное делопроизводство. Вместе с Латыпов (признан иноагентом в РФ) по уголовному делу о вывозе архива «Центра исторической памяти» обвиняемым проходит председатель организации Александр Чернышов. Он был задержан в Москве в мае и сейчас находится под стражей.

Ленинский районный суд не стал удовлетворять жалобу иноагента Роберта Латыпова. По мнению защиты, дело о покушении на контрабанду культурных ценностей возбуждено незаконно, пояснила адвокат обвиняемого Инна Журавлева. «В Ленинском районном суде Перми 15 декабря отказали в жалобе Роберту Латыпову (признан иноагентом в РФ). Решение будет обжаловано в краевом суде», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на защиту и судебное делопроизводство. Вместе с Латыпов (признан иноагентом в РФ) по уголовному делу о вывозе архива «Центра исторической памяти» обвиняемым проходит председатель организации Александр Чернышов. Он был задержан в Москве в мае и сейчас находится под стражей.