15 декабря 2023

В Перми суд отказал в жалобе иноагенту Роберту Латыпову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело, судья читает приговор
Защита будет обжаловать решение суда Фото:

Ленинский районный суд не стал удовлетворять жалобу иноагента Роберта Латыпова. По мнению защиты, дело о покушении на контрабанду культурных ценностей возбуждено незаконно, пояснила адвокат обвиняемого Инна Журавлева.

«В Ленинском районном суде Перми 15 декабря отказали в жалобе Роберту Латыпову (признан иноагентом в РФ). Решение будет обжаловано в краевом суде», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на защиту и судебное делопроизводство.

Вместе с Латыпов (признан иноагентом в РФ) по уголовному делу о вывозе архива «Центра исторической памяти» обвиняемым проходит председатель организации Александр Чернышов. Он был задержан в Москве в мае и сейчас находится под стражей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский районный суд не стал удовлетворять жалобу иноагента Роберта Латыпова. По мнению защиты, дело о покушении на контрабанду культурных ценностей возбуждено незаконно, пояснила адвокат обвиняемого Инна Журавлева. «В Ленинском районном суде Перми 15 декабря отказали в жалобе Роберту Латыпову (признан иноагентом в РФ). Решение будет обжаловано в краевом суде», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на защиту и судебное делопроизводство. Вместе с Латыпов (признан иноагентом в РФ) по уголовному делу о вывозе архива «Центра исторической памяти» обвиняемым проходит председатель организации Александр Чернышов. Он был задержан в Москве в мае и сейчас находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...