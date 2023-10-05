05 октября 2023

Пермскому правозащитнику вновь не удалось выйти из СИЗО

Суд продлил меру пресечения для пермского правозащитника Александра Чернышова
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения полицейским после гибели задержанного при перевозке. Нижний Тагил, тапочки, арестованный, задержанный, суд, судебный процесс, мера пресечения, дресс код, форма одежды, содержание под стражей
Александра Чернышова оставили в пермском СИЗО Фото:

Председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову не удалось изменить меру пресечения. Правозащитник останется в СИЗО до 10 декабря 2023 года.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия [о продлении Александрe Чернышовe меры пресечения]. Он останется в СИЗО до 10 декабря», — пишет Properm. По информации «Ъ-Прикамье» защитники Чернышова возражали против продления меры пресечения в виде содержания под стражей и предлагали отправить его под домашний арест. Адвокат отмечала, что ее подзащитный не намерен скрываться от следствия, кроме того, у Чернышова фактически утерян загранпаспорт. В июле правозащитнику также не удалось смягчить меру пресечения.

Чернышов был задержан в Москве в мае по уголовному делу о вывозе архива «Центра исторической памяти». Вместе с ним фигурантом по делу проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала»* (признан в РФ иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Роберт Латыпов (признан иноагентом).

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Председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову не удалось изменить меру пресечения. Правозащитник останется в СИЗО до 10 декабря 2023 года. «Суд удовлетворил ходатайство следствия [о продлении Александрe Чернышовe меры пресечения]. Он останется в СИЗО до 10 декабря», — пишет Properm. По информации «Ъ-Прикамье» защитники Чернышова возражали против продления меры пресечения в виде содержания под стражей и предлагали отправить его под домашний арест. Адвокат отмечала, что ее подзащитный не намерен скрываться от следствия, кроме того, у Чернышова фактически утерян загранпаспорт. В июле правозащитнику также не удалось смягчить меру пресечения. Чернышов был задержан в Москве в мае по уголовному делу о вывозе архива «Центра исторической памяти». Вместе с ним фигурантом по делу проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала»* (признан в РФ иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Роберт Латыпов (признан иноагентом).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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