Пермскому правозащитнику вновь не удалось выйти из СИЗО

Суд продлил меру пресечения для пермского правозащитника Александра Чернышова

06 октября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Александра Чернышова оставили в пермском СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову не удалось изменить меру пресечения. Правозащитник останется в СИЗО до 10 декабря 2023 года. «Суд удовлетворил ходатайство следствия [о продлении Александрe Чернышовe меры пресечения]. Он останется в СИЗО до 10 декабря», — пишет Properm. По информации «Ъ-Прикамье» защитники Чернышова возражали против продления меры пресечения в виде содержания под стражей и предлагали отправить его под домашний арест. Адвокат отмечала, что ее подзащитный не намерен скрываться от следствия, кроме того, у Чернышова фактически утерян загранпаспорт. В июле правозащитнику также не удалось смягчить меру пресечения. Чернышов был задержан в Москве в мае по уголовному делу о вывозе архива «Центра исторической памяти». Вместе с ним фигурантом по делу проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала»* (признан в РФ иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Роберт Латыпов (признан иноагентом).

Председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову не удалось изменить меру пресечения. Правозащитник останется в СИЗО до 10 декабря 2023 года. «Суд удовлетворил ходатайство следствия [о продлении Александрe Чернышовe меры пресечения]. Он останется в СИЗО до 10 декабря», — пишет Properm. По информации «Ъ-Прикамье» защитники Чернышова возражали против продления меры пресечения в виде содержания под стражей и предлагали отправить его под домашний арест. Адвокат отмечала, что ее подзащитный не намерен скрываться от следствия, кроме того, у Чернышова фактически утерян загранпаспорт. В июле правозащитнику также не удалось смягчить меру пресечения. Чернышов был задержан в Москве в мае по уголовному делу о вывозе архива «Центра исторической памяти». Вместе с ним фигурантом по делу проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала»* (признан в РФ иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Роберт Латыпов (признан иноагентом).