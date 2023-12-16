ВСУ расстреляли коров на ферме в Белгородской области

Животноводческая ферма в поселке Красное Шебекинского городского округа (Белгородская область) попала под минометный обстрел ВСУ, погибли 12 коров. Также ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, один человек был тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под минометный обстрел попала животноводческая ферма — 12 коров погибло. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище», — написал Вячеслав Гладков в своем
Он также рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на поселок. Был тяжело ранен пассажир газели. Он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
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