ВСУ расстреляли коров на ферме в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область, есть пострадавшие
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, всу, stock, сау гиацинт
ВСУ нанесли удар по ферме в Белгородской области, рассказал Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Животноводческая ферма в поселке Красное Шебекинского городского округа (Белгородская область) попала под минометный обстрел ВСУ, погибли 12 коров. Также ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, один человек был тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под минометный обстрел попала животноводческая ферма — 12 коров погибло. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Он также рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на поселок. Был тяжело ранен пассажир газели. Он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

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Животноводческая ферма в поселке Красное Шебекинского городского округа (Белгородская область) попала под минометный обстрел ВСУ, погибли 12 коров. Также ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, один человек был тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под минометный обстрел попала животноводческая ферма — 12 коров погибло. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он также рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на поселок. Был тяжело ранен пассажир газели. Он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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