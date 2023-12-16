NYT: солдаты ВСУ назвали наступление через Днепр самоубийством

16 декабря 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Украинские военные смогли прорваться на левый берег Днепра осенью 2023 года Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки солдат ВСУ расширить плацдарм на левом берегу Днепра около Крынок и развить наступление — это самоубийство. Об этом газете The New York Times рассказали военные, которые форсировали реку. «Солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправе через Днепр, описывали наступление как жестокое, бесполезное и самоубийственное. Волны украинских войск были сбиты на берегах реки или в воде еще до того, как они достигли другого берега», — говорится в материале газеты . Один из военных рассказал, что его подразделение было разбито из-за плохой защиты с тыла и низкой подготовки командиров. А другой военнослужащий поделился историей, как половина солдат из его отряда погибли или пропали без вести. Военные рассказали о боях в районе Крынок. ВСУ стали стягивать свои силы в район этого населенного пункта еще в октябре. Однако тяжелая техника стала поставляться в ноябре. Армия России была вынуждена отступить от Крынок на несколько метров, чтобы сохранить военных, делился президент РФ Владимир Путин. Его слова передает телеканал 360. ВС РФ активно атакуют военных Украины, которые пытаются расширить плацдарм и развить контрнаступление. Российские военные рассказывали, что сейчас от Крынок ничего не осталось. Населенный пункт сравнялся с землей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытки солдат ВСУ расширить плацдарм на левом берегу Днепра около Крынок и развить наступление — это самоубийство. Об этом газете The New York Times рассказали военные, которые форсировали реку. «Солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправе через Днепр, описывали наступление как жестокое, бесполезное и самоубийственное. Волны украинских войск были сбиты на берегах реки или в воде еще до того, как они достигли другого берега», — говорится в материале газеты. Один из военных рассказал, что его подразделение было разбито из-за плохой защиты с тыла и низкой подготовки командиров. А другой военнослужащий поделился историей, как половина солдат из его отряда погибли или пропали без вести. Военные рассказали о боях в районе Крынок. ВСУ стали стягивать свои силы в район этого населенного пункта еще в октябре. Однако тяжелая техника стала поставляться в ноябре. Армия России была вынуждена отступить от Крынок на несколько метров, чтобы сохранить военных, делился президент РФ Владимир Путин. Его слова передает телеканал 360. ВС РФ активно атакуют военных Украины, которые пытаются расширить плацдарм и развить контрнаступление. Российские военные рассказывали, что сейчас от Крынок ничего не осталось. Населенный пункт сравнялся с землей.