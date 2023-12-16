В Красноярске спасли кота, который месяц провел в запертой квартире

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Медицинский клипарт. Магнитогорск, кот, животное, дворовый кот
Спасенный кот доставлен в больницу Фото:

Кота, который почти месяц был запертым в красноярской квартире, освободили. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Кота, запертого в квартире на Воронова, спасли. Участковый нашел человека, который открыл дверь. Пушистого отвезли к ветеринару, ждут анализы», — говорится в посте. Отмечается, что состояние животного оценивается как очень тяжелое.

Кот остался один в квартире после смерти своей хозяйки. Одна жительница дома в какой-то момент услышала вопли животного и стала его подкармливать. Однако попасть внутрь и спасти кота она не могла. Женщина звонила полиции и хотела сама уже купить квартиру, чтобы освободить животное. Однако риелтор заявил, что у него нет ключей.

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Кота, который почти месяц был запертым в красноярской квартире, освободили. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Кота, запертого в квартире на Воронова, спасли. Участковый нашел человека, который открыл дверь. Пушистого отвезли к ветеринару, ждут анализы», — говорится в посте. Отмечается, что состояние животного оценивается как очень тяжелое. Кот остался один в квартире после смерти своей хозяйки. Одна жительница дома в какой-то момент услышала вопли животного и стала его подкармливать. Однако попасть внутрь и спасти кота она не могла. Женщина звонила полиции и хотела сама уже купить квартиру, чтобы освободить животное. Однако риелтор заявил, что у него нет ключей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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