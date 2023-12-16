В Красноярске спасли кота, который месяц провел в запертой квартире

16 декабря 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Спасенный кот доставлен в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Кота, который почти месяц был запертым в красноярской квартире, освободили. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Кота, запертого в квартире на Воронова, спасли. Участковый нашел человека, который открыл дверь. Пушистого отвезли к ветеринару, ждут анализы», — говорится в посте. Отмечается, что состояние животного оценивается как очень тяжелое. Кот остался один в квартире после смерти своей хозяйки. Одна жительница дома в какой-то момент услышала вопли животного и стала его подкармливать. Однако попасть внутрь и спасти кота она не могла. Женщина звонила полиции и хотела сама уже купить квартиру, чтобы освободить животное. Однако риелтор заявил, что у него нет ключей.

Кота, который почти месяц был запертым в красноярской квартире, освободили. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Кота, запертого в квартире на Воронова, спасли. Участковый нашел человека, который открыл дверь. Пушистого отвезли к ветеринару, ждут анализы», — говорится в посте. Отмечается, что состояние животного оценивается как очень тяжелое. Кот остался один в квартире после смерти своей хозяйки. Одна жительница дома в какой-то момент услышала вопли животного и стала его подкармливать. Однако попасть внутрь и спасти кота она не могла. Женщина звонила полиции и хотела сама уже купить квартиру, чтобы освободить животное. Однако риелтор заявил, что у него нет ключей.