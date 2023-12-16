Арестован мигрант, из-за которого произошла массовая драка с полицией в Москве. Видео

16 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

В Москве арестовали мигранта, который протащил сотрудника полиции несколько метров на машине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд арестовал мигранта, который напал на полицейского во время проверки документов у московского рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы. Всего в стычке с полицией участвовали 82 человека. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсупова Сухроба Хурсандовича… до 16 февраля 2024 года», — передает РИА Новости информацию от пресс-службы суда. Против мигранта предъявлены обвинения по двум статьям УК России (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел из-за того, что водитель отказался показывать документы сотруднику полиции. В один момент он нажал на педаль газа и протащил полицейского несколько метров на машине. После этого мигрант вышел из автомобиля и ударил сотрудника. Во время задержания мужчины к сотрудникам полиции подошли более 80 человек. Они пытались высвободить своего товарища. Их всех также доставили в отделение полиции. Телеканал 360 пишет, что против мужчины, который напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело.

Суд арестовал мигранта, который напал на полицейского во время проверки документов у московского рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы. Всего в стычке с полицией участвовали 82 человека. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсупова Сухроба Хурсандовича… до 16 февраля 2024 года», — передает РИА Новости информацию от пресс-службы суда. Против мигранта предъявлены обвинения по двум статьям УК России (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел из-за того, что водитель отказался показывать документы сотруднику полиции. В один момент он нажал на педаль газа и протащил полицейского несколько метров на машине. После этого мигрант вышел из автомобиля и ударил сотрудника. Во время задержания мужчины к сотрудникам полиции подошли более 80 человек. Они пытались высвободить своего товарища. Их всех также доставили в отделение полиции. Телеканал 360 пишет, что против мужчины, который напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело.