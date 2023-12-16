Арестован мигрант, из-за которого произошла массовая драка с полицией в Москве. Видео

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
В Москве арестовали мигранта, который протащил сотрудника полиции несколько метров на машине Фото:

Суд арестовал мигранта, который напал на полицейского во время проверки документов у московского рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы. Всего в стычке с полицией участвовали 82 человека.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсупова Сухроба Хурсандовича… до 16 февраля 2024 года», — передает РИА Новости информацию от пресс-службы суда. Против мигранта предъявлены обвинения по двум статьям УК России (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошел из-за того, что водитель отказался показывать документы сотруднику полиции. В один момент он нажал на педаль газа и протащил полицейского несколько метров на машине. После этого мигрант вышел из автомобиля и ударил сотрудника. Во время задержания мужчины к сотрудникам полиции подошли более 80 человек. Они пытались высвободить своего товарища. Их всех также доставили в отделение полиции. Телеканал 360 пишет, что против мужчины, который напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело.

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Суд арестовал мигранта, который напал на полицейского во время проверки документов у московского рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы. Всего в стычке с полицией участвовали 82 человека. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсупова Сухроба Хурсандовича… до 16 февраля 2024 года», — передает РИА Новости информацию от пресс-службы суда. Против мигранта предъявлены обвинения по двум статьям УК России (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел из-за того, что водитель отказался показывать документы сотруднику полиции. В один момент он нажал на педаль газа и протащил полицейского несколько метров на машине. После этого мигрант вышел из автомобиля и ударил сотрудника. Во время задержания мужчины к сотрудникам полиции подошли более 80 человек. Они пытались высвободить своего товарища. Их всех также доставили в отделение полиции. Телеканал 360 пишет, что против мужчины, который напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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