15 декабря 2023

Предвыборный штаб губернатора Моора получил престижные премии

Предвыборный штаб губернатора Моора стал призером в трех номинациях премии РАПК
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Александра Моора. Тюмень, моор александр
Избирательна кампания Александра Моора стала призером премии РАПК Фото:

Предвыборный штаб губернатора Тюменской области Александра Моора впервые стал призером на отраслевой политической премии Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Специалисты заняли места сразу в трех номинациях. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Предвыборный штаб Александра Моора стал призером в трех номинациях премии РАПК. Было занято 2 место за печатный АПМ и наружную рекламу, 3 место за сайт кандидата, 3 место за агитационный контент», — рассказал журналист URA.RU.

РАПК — первое в России профессиональное объединение политических консультантов, работающих в сфере организации и проведения выборных кампаний, а в межвыборный период работающих с политиками и общественными деятелями. Ежегодная премия ассоциации является первой в стране профессиональной наградой в сфере политического консалтинга. Основной целью считается выявление и поощрение специалистов в области проведения избирательных кампаний в РФ, ведущих свою деятельность на высоком профессиональном и этическом уровне.

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Предвыборный штаб губернатора Тюменской области Александра Моора впервые стал призером на отраслевой политической премии Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Специалисты заняли места сразу в трех номинациях. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «Предвыборный штаб Александра Моора стал призером в трех номинациях премии РАПК. Было занято 2 место за печатный АПМ и наружную рекламу, 3 место за сайт кандидата, 3 место за агитационный контент», — рассказал журналист URA.RU. РАПК — первое в России профессиональное объединение политических консультантов, работающих в сфере организации и проведения выборных кампаний, а в межвыборный период работающих с политиками и общественными деятелями. Ежегодная премия ассоциации является первой в стране профессиональной наградой в сфере политического консалтинга. Основной целью считается выявление и поощрение специалистов в области проведения избирательных кампаний в РФ, ведущих свою деятельность на высоком профессиональном и этическом уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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