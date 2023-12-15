Предвыборный штаб губернатора Моора получил престижные премии

Предвыборный штаб губернатора Моора стал призером в трех номинациях премии РАПК

Избирательна кампания Александра Моора стала призером премии РАПК Фото: Валерий Бычков © URA.RU

Предвыборный штаб губернатора Тюменской области Александра Моора впервые стал призером на отраслевой политической премии Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Специалисты заняли места сразу в трех номинациях. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Предвыборный штаб Александра Моора стал призером в трех номинациях премии РАПК. Было занято 2 место за печатный АПМ и наружную рекламу, 3 место за сайт кандидата, 3 место за агитационный контент», — рассказал журналист URA.RU.

РАПК — первое в России профессиональное объединение политических консультантов, работающих в сфере организации и проведения выборных кампаний, а в межвыборный период работающих с политиками и общественными деятелями. Ежегодная премия ассоциации является первой в стране профессиональной наградой в сфере политического консалтинга. Основной целью считается выявление и поощрение специалистов в области проведения избирательных кампаний в РФ, ведущих свою деятельность на высоком профессиональном и этическом уровне.