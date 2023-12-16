Helsingin Sanomat: мигрант проник из РФ в Финляндию через забор на границе

Проситель убежища впервые проник в Финляндию из России, преодолев двухметровый забор на КПП «Ваалимаа». Об этом сообщает финская пограничная служба.
«Один человек перелез через забор на погранпереходе „Ваалимаа“ в субботу. Он попросил убежища в Финляндии», — пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на погранслужбу.
Как утверждает глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф, высота забора составляет не менее двух метров. По его словам, это первый случай, когда кто-то перелез через забор на восточной границе.
Финляндия вновь закрыла пограничные пункты на границе с Россией 15 декабря в 21:00 по московскому времени. Финские власти открывали два КПП с 14 декабря, но допуск «не продержался и дня», передает «Царьград». Финский журналист Кости Хейсканен назвал действия властей республики безумием.
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