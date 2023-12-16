В ЯНАО раскрыли число заболевших ВИЧ-инфекцией

В ЯНАО было выявлено 156 заболевших ВИЧ-инфекцией за 2023 год

17 декабря 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

В ЯНАО стабильно низкий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО за этот год было выявлено 156 заболевших ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила администрация Ноябрьска. «В Уральском федеральном округе за девять месяцев выявлено 6 338 инфицированных, из них на Ямале — 156», — указано на официальном сайте администрации города. Там также уточнили, что на Ямале стабильно низкий уровень заболеваемости. В Ноябрьске болезнь в большей степени связана с работой вахтовым методом трудовых мигрантов, которые приезжают из Екатеринбурга, Тюмени, Омска и Башкортостана. Власти города также уточнили, что в текущем году в городе было обследовано 36 566 ноябрян на ВИЧ-инфекцию. В начале октября департамент здравоохранения региона сообщил, что на Ямале в этом году выявили 123 случая ВИЧ-инфекции. Отмечалось, что большая часть заболевших — это люди от 35 до 59 лет. Они составляют 85% всех ямальцев с иммунодефицитом.

В ЯНАО за этот год было выявлено 156 заболевших ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила администрация Ноябрьска. «В Уральском федеральном округе за девять месяцев выявлено 6 338 инфицированных, из них на Ямале — 156», — указано на официальном сайте администрации города. Там также уточнили, что на Ямале стабильно низкий уровень заболеваемости. В Ноябрьске болезнь в большей степени связана с работой вахтовым методом трудовых мигрантов, которые приезжают из Екатеринбурга, Тюмени, Омска и Башкортостана. Власти города также уточнили, что в текущем году в городе было обследовано 36 566 ноябрян на ВИЧ-инфекцию. В начале октября департамент здравоохранения региона сообщил, что на Ямале в этом году выявили 123 случая ВИЧ-инфекции. Отмечалось, что большая часть заболевших — это люди от 35 до 59 лет. Они составляют 85% всех ямальцев с иммунодефицитом.