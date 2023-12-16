16 декабря 2023
15 декабря 2023

В ЯНАО раскрыли число заболевших ВИЧ-инфекцией

В ЯНАО было выявлено 156 заболевших ВИЧ-инфекцией за 2023 год
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО стабильно низкий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией Фото:

В ЯНАО за этот год было выявлено 156 заболевших ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила администрация Ноябрьска.

«В Уральском федеральном округе за девять месяцев выявлено 6 338 инфицированных, из них на Ямале — 156», — указано на официальном сайте администрации города. Там также уточнили, что на Ямале стабильно низкий уровень заболеваемости.

В Ноябрьске болезнь в большей степени связана с работой вахтовым методом трудовых мигрантов, которые приезжают из Екатеринбурга, Тюмени, Омска и Башкортостана. Власти города также уточнили, что в текущем году в городе было обследовано 36 566 ноябрян на ВИЧ-инфекцию.

В начале октября департамент здравоохранения региона сообщил, что на Ямале в этом году выявили 123 случая ВИЧ-инфекции. Отмечалось, что большая часть заболевших — это люди от 35 до 59 лет. Они составляют 85% всех ямальцев с иммунодефицитом.

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В ЯНАО за этот год было выявлено 156 заболевших ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила администрация Ноябрьска. «В Уральском федеральном округе за девять месяцев выявлено 6 338 инфицированных, из них на Ямале — 156», — указано на официальном сайте администрации города. Там также уточнили, что на Ямале стабильно низкий уровень заболеваемости. В Ноябрьске болезнь в большей степени связана с работой вахтовым методом трудовых мигрантов, которые приезжают из Екатеринбурга, Тюмени, Омска и Башкортостана. Власти города также уточнили, что в текущем году в городе было обследовано 36 566 ноябрян на ВИЧ-инфекцию. В начале октября департамент здравоохранения региона сообщил, что на Ямале в этом году выявили 123 случая ВИЧ-инфекции. Отмечалось, что большая часть заболевших — это люди от 35 до 59 лет. Они составляют 85% всех ямальцев с иммунодефицитом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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