16 декабря 2023

Rzeczpospolita: после победы в СВО Россия дойдет до Польши

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, маскхалат, спецназ, stock
В Польше считают, что Украина проиграет России в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина потерпит поражение от России без финансовой помощи Запада, после чего российские войска выйдут к границам Польши. С таким заявлением выступил журналист польской газеты Енджей Белецкий.

«Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится», — заявил обозреватель Rzeczpospolita. Он уверен, что без финансовой помощи Запада, Киев уже давно бы потерпел поражение в конфликте.

По словам Белецкого, шансы президента США Джо Байдена убедить конгресс выделить новые средства на помощь Украине «ничтожны». «В конечном итоге это может означать, что прямо за польской границей будет простираться Российская империя», — подытожил он.

Ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский выразил беспокойство из-за того, что Россия приблизится к польским границам после поражения Украины. Он также отметил, что ресурсы Киева на исходе, а помощи от США не предвидится, передает издание «Царьград».

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Украина потерпит поражение от России без финансовой помощи Запада, после чего российские войска выйдут к границам Польши. С таким заявлением выступил журналист польской газеты Енджей Белецкий. «Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится», — заявил обозреватель Rzeczpospolita. Он уверен, что без финансовой помощи Запада, Киев уже давно бы потерпел поражение в конфликте. По словам Белецкого, шансы президента США Джо Байдена убедить конгресс выделить новые средства на помощь Украине «ничтожны». «В конечном итоге это может означать, что прямо за польской границей будет простираться Российская империя», — подытожил он. Ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский выразил беспокойство из-за того, что Россия приблизится к польским границам после поражения Украины. Он также отметил, что ресурсы Киева на исходе, а помощи от США не предвидится, передает издание «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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