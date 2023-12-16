16 декабря 2023

Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви признал свою вину в гибели заложников

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ЦАХАЛ убила израильских заложников палестинского движения ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трех убитых по ошибке заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила израильская газета.

«ЦАХАЛ и я, как его командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем», — передает слова Халеви газета Yedioth Ahronoth. Он также отметил, что Армии обороны Израиля глубоко сочувствует и скорбит вместе с семьями погибших.

Ранее представители армии Израиля сообщили, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу. Их всех убили, передает RT. Во время обысков и проверок в районе, где случилось происшествие, у военных возникло подозрение относительно личностей погибших. Их тела были перевезены на территорию Израиля для экспертизы. Исследование подтвердило, что эти люди были израильскими заложниками.

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Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трех убитых по ошибке заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила израильская газета. «ЦАХАЛ и я, как его командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем», — передает слова Халеви газета Yedioth Ahronoth. Он также отметил, что Армии обороны Израиля глубоко сочувствует и скорбит вместе с семьями погибших. Ранее представители армии Израиля сообщили, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу. Их всех убили, передает RT. Во время обысков и проверок в районе, где случилось происшествие, у военных возникло подозрение относительно личностей погибших. Их тела были перевезены на территорию Израиля для экспертизы. Исследование подтвердило, что эти люди были израильскими заложниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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