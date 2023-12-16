В Пермском крае в ДТП с участием кабанов и лосей погибли три человека

С начала года на трассах в Пермском крае в ДТП с участием диких животных погибли три человека. Всего было зарегистрировано 138 таких аварий, передает пресс-служба минприроды региона.
«На дорогах Прикамья с начала года зафиксировано 138 случаев наезда транспортных средств на диких копытных животных, среди которых лоси, косули и кабаны. Установлено 14 случаев травмирования водителей и пассажиров, из них три случая со смертельным исходом, серьезные повреждения получили автомобили», — написано на сайте ведомства.
В министерстве призывают водителей соблюдать бдительность на трассах в период сезонной миграции животных. Повешенная вероятность выхода лосей на обочины дорог сохранится до 10 января.
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