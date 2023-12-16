В Пермском крае в ДТП с участием кабанов и лосей погибли три человека

17 декабря 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

В результате наезда на животных машины получают серьезные повреждения Фото: Илья Московец © URA.RU С начала года на трассах в Пермском крае в ДТП с участием диких животных погибли три человека. Всего было зарегистрировано 138 таких аварий, передает пресс-служба минприроды региона. «На дорогах Прикамья с начала года зафиксировано 138 случаев наезда транспортных средств на диких копытных животных, среди которых лоси, косули и кабаны. Установлено 14 случаев травмирования водителей и пассажиров, из них три случая со смертельным исходом, серьезные повреждения получили автомобили», — написано на сайте ведомства. В министерстве призывают водителей соблюдать бдительность на трассах в период сезонной миграции животных. Повешенная вероятность выхода лосей на обочины дорог сохранится до 10 января.

С начала года на трассах в Пермском крае в ДТП с участием диких животных погибли три человека. Всего было зарегистрировано 138 таких аварий, передает пресс-служба минприроды региона. «На дорогах Прикамья с начала года зафиксировано 138 случаев наезда транспортных средств на диких копытных животных, среди которых лоси, косули и кабаны. Установлено 14 случаев травмирования водителей и пассажиров, из них три случая со смертельным исходом, серьезные повреждения получили автомобили», — написано на сайте ведомства. В министерстве призывают водителей соблюдать бдительность на трассах в период сезонной миграции животных. Повешенная вероятность выхода лосей на обочины дорог сохранится до 10 января.