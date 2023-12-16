16 декабря 2023
15 декабря 2023

В Пермском крае в ДТП с участием кабанов и лосей погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти жертв ДТП. Магнитогорск, автомобиль после дтп, разбитая машина
В результате наезда на животных машины получают серьезные повреждения Фото:

С начала года на трассах в Пермском крае в ДТП с участием диких животных погибли три человека. Всего было зарегистрировано 138 таких аварий, передает пресс-служба минприроды региона.

«На дорогах Прикамья с начала года зафиксировано 138 случаев наезда транспортных средств на диких копытных животных, среди которых лоси, косули и кабаны. Установлено 14 случаев травмирования водителей и пассажиров, из них три случая со смертельным исходом, серьезные повреждения получили автомобили», — написано на сайте ведомства.

В министерстве призывают водителей соблюдать бдительность на трассах в период сезонной миграции животных. Повешенная вероятность выхода лосей на обочины дорог сохранится до 10 января.

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С начала года на трассах в Пермском крае в ДТП с участием диких животных погибли три человека. Всего было зарегистрировано 138 таких аварий, передает пресс-служба минприроды региона. «На дорогах Прикамья с начала года зафиксировано 138 случаев наезда транспортных средств на диких копытных животных, среди которых лоси, косули и кабаны. Установлено 14 случаев травмирования водителей и пассажиров, из них три случая со смертельным исходом, серьезные повреждения получили автомобили», — написано на сайте ведомства. В министерстве призывают водителей соблюдать бдительность на трассах в период сезонной миграции животных. Повешенная вероятность выхода лосей на обочины дорог сохранится до 10 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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