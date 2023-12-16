16 декабря 2023

Скончался глава крупного свердловского завода

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, розы, траур, прощание, цветы, похороны, память
Евгению Гришпуну было 88 лет Фото:

В Первоуральске 16 декабря скончался председатель совета директоров Первоуральского динасового завода «Динур» Ефим Гришпун, ему было 88 лет. Информация об этом появилась на сайте предприятия.

«16 декабря 2023 года остановилось сердце Гришпуна Ефима Моисеевича. <…> Первоуральский динасовый завод стал его первым и единственным местом работы. Здесь он рос профессионально, здесь крепчал его характер, формировалась гражданская позиция», — написали в сообщении. С 1986 года Гришпун был назначен директором завода и с тех пор оставался его бессменным руководителем.

Ранее он был депутатом Законодательного Собрания Свердловской области и Областного Совета народных депутатов. Гришпун был награжден за развитие отечественной огнеупорной промышленности, социально-экономическое развитие города и за неравнодушие к проблемам живущих и работающих свердловчан.

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В Первоуральске 16 декабря скончался председатель совета директоров Первоуральского динасового завода «Динур» Ефим Гришпун, ему было 88 лет. Информация об этом появилась на сайте предприятия. «16 декабря 2023 года остановилось сердце Гришпуна Ефима Моисеевича. <…> Первоуральский динасовый завод стал его первым и единственным местом работы. Здесь он рос профессионально, здесь крепчал его характер, формировалась гражданская позиция», — написали в сообщении. С 1986 года Гришпун был назначен директором завода и с тех пор оставался его бессменным руководителем. Ранее он был депутатом Законодательного Собрания Свердловской области и Областного Совета народных депутатов. Гришпун был награжден за развитие отечественной огнеупорной промышленности, социально-экономическое развитие города и за неравнодушие к проблемам живущих и работающих свердловчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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