Скончался глава крупного свердловского завода

Евгению Гришпуну было 88 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске 16 декабря скончался председатель совета директоров Первоуральского динасового завода «Динур» Ефим Гришпун, ему было 88 лет. Информация об этом появилась на сайте предприятия.

«16 декабря 2023 года остановилось сердце Гришпуна Ефима Моисеевича. <…> Первоуральский динасовый завод стал его первым и единственным местом работы. Здесь он рос профессионально, здесь крепчал его характер, формировалась гражданская позиция», — написали в сообщении. С 1986 года Гришпун был назначен директором завода и с тех пор оставался его бессменным руководителем.

Ранее он был депутатом Законодательного Собрания Свердловской области и Областного Совета народных депутатов. Гришпун был награжден за развитие отечественной огнеупорной промышленности, социально-экономическое развитие города и за неравнодушие к проблемам живущих и работающих свердловчан.