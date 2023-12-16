Власти Салехарда рассказали о состоянии пострадавших в пожаре

3 человека, которые были госпитализированы в СОКБ из-за пожара по улице Чапаева, 3, по оценкам медиков находятся в удовлетворительном состоянии. Травмы были получены при самостоятельной эвакуации, сообщили в мэрии города.
«3 человека, которые были госпитализированы в СОКБ, по оценкам медиков [пребывают] в удовлетворительном состоянии. Они получили травмы при самостоятельной эвакуации», — указано в telegram-канале ведомства.
Также в Салехарде состоялось оперативное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все городские службы получили задачи по оказанию содействия, жильцам сгоревшего дома будет выплачена материальная помощь, а городские власти отработают оперативный порядок восстановления документов и получения необходимых справок. Ситуация находится под контролем главы города Алексея Титовского.
Горение деревянного жилого дома в Салехарде (ЯНАО) было полностью ликвидировано в 08:24 по местному времени. Жильцов сгоревшего дома городские власти временно разместили в общежитии.
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