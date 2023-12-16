Стали известны подробности о пожаре в жилом доме в Салехарде

17 декабря 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Возгорание в жилом доме Салехарда было ликвидировано через 3,5 часа Фото: Анна Майорова © URA.RU Пожар, произошедший ночью 17 декабря в Салехарде (ЯНАО) по улице Чапаева, 3, был полностью ликвидирован в 08:24 по местному времени. Жильцов сгоревшего дома городские власти временно разместили в общежитии, сообщили в мэрии города. «Жильцов сгоревшего в Салехарде дома по улице Чапаева, 3 городские власти временно разместили в общежитии и ведут подбор жилья в маневренном жилом фонде. <…> Горение было ликвидировано в 08:24», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в мэрии обращаются за помощью к горожанам. Жильцам сгоревшего дома нужны теплые вещи, одежда и обувь, предметы личной гигиены, постельные принадлежности. Помощь можно доставлять прямо к месту размещения пострадавших — в общежитие по ул. Объездная, 13Б в любое время. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Чапаева, 3 произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Для обогрева эвакуированных жильцов дома на месте пожара находился автобус от администрации города.

Пожар, произошедший ночью 17 декабря в Салехарде (ЯНАО) по улице Чапаева, 3, был полностью ликвидирован в 08:24 по местному времени. Жильцов сгоревшего дома городские власти временно разместили в общежитии, сообщили в мэрии города. «Жильцов сгоревшего в Салехарде дома по улице Чапаева, 3 городские власти временно разместили в общежитии и ведут подбор жилья в маневренном жилом фонде. <…> Горение было ликвидировано в 08:24», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в мэрии обращаются за помощью к горожанам. Жильцам сгоревшего дома нужны теплые вещи, одежда и обувь, предметы личной гигиены, постельные принадлежности. Помощь можно доставлять прямо к месту размещения пострадавших — в общежитие по ул. Объездная, 13Б в любое время. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Чапаева, 3 произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Для обогрева эвакуированных жильцов дома на месте пожара находился автобус от администрации города.