Путин предупредил о проблемах после вступления Финляндии в НАТО

17 декабря 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

У РФ и Финляндии не было проблем, но теперь будут, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО, в частности, будет создан Ленинградский военный округ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он предрек, что теперь между Финляндией и Россией возникнут проблемы. «Затащили Финляндию в НАТО. У нас были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера в середине 20 века, давно решены. У нас были самые сердечные отношения. Проблем не было, теперь будут. Будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концертировать там воинские подразделения», — поделился Путин планами с журналистом Павлом Зарубиным. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Вскоре страна открыла 15 военных зон для использования США.

Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО, в частности, будет создан Ленинградский военный округ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он предрек, что теперь между Финляндией и Россией возникнут проблемы. «Затащили Финляндию в НАТО. У нас были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера в середине 20 века, давно решены. У нас были самые сердечные отношения. Проблем не было, теперь будут. Будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концертировать там воинские подразделения», — поделился Путин планами с журналистом Павлом Зарубиным. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Вскоре страна открыла 15 военных зон для использования США.