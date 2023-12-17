Путин предупредил о проблемах после вступления Финляндии в НАТО

Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО, в частности, будет создан Ленинградский военный округ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он предрек, что теперь между Финляндией и Россией возникнут проблемы.
«Затащили Финляндию в НАТО. У нас были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера в середине 20 века, давно решены. У нас были самые сердечные отношения. Проблем не было, теперь будут. Будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концертировать там воинские подразделения», — поделился Путин планами с журналистом Павлом Зарубиным.
Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Вскоре страна открыла 15 военных зон для использования США.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.