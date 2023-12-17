Путин предупредил о проблемах после вступления Финляндии в НАТО

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
У РФ и Финляндии не было проблем, но теперь будут, сказал Владимир Путин Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО, в частности, будет создан Ленинградский военный округ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он предрек, что теперь между Финляндией и Россией возникнут проблемы.

«Затащили Финляндию в НАТО. У нас были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера в середине 20 века, давно решены. У нас были самые сердечные отношения. Проблем не было, теперь будут. Будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концертировать там воинские подразделения», — поделился Путин планами с журналистом Павлом Зарубиным.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Вскоре страна открыла 15 военных зон для использования США.

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Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО, в частности, будет создан Ленинградский военный округ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он предрек, что теперь между Финляндией и Россией возникнут проблемы. «Затащили Финляндию в НАТО. У нас были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера в середине 20 века, давно решены. У нас были самые сердечные отношения. Проблем не было, теперь будут. Будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концертировать там воинские подразделения», — поделился Путин планами с журналистом Павлом Зарубиным. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Вскоре страна открыла 15 военных зон для использования США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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