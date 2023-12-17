В Минсельхозе раскрыли, когда нормализуются цены на яйца

Через две-три недели в Россию придут куриные яйца из Турции без импортной пошлины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, это поможет скорректировать стоимость продукта на отечественном рынке.
«Через две-три недели поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, это позволит скорректировать цены», — заявил Патрушев в кулуарах съезда «Единой России», его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что процесс снятия импортной пошлины с яиц почти закончен.
Ранее российский президент Владимир Путин дал обещание, что в ближайшее время ситуация с ценами на куриные яйца будет исправлена, передает RT. ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц, повысивших цены в два раза.
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