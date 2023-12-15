ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц, повысивших цены в два раза

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Яица. Тюмень , яйца, яица
Две крымские компании повысили цены на яйца до 94% Фото:
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении крымских производителей куриных яиц. В частости, дела возбуждены против ООО СП «Октябрьское» и ООО «Партизан». Они допустили повышение цен до 94%, сообщила пресс-служба ФАС.

«Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей», — сообщает пресс-служба ФАС на сайте. Дела возбуждены в отношении компаний ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С сентября 2023 года оптово-отпускные цены на продукцию этих компаний выросли до 94%.

Рост цен на куриные яйца за период с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%. Согласно отчету Росстата, с начала 2023 года яйца подорожали на 46,18%.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении крымских производителей куриных яиц. В частости, дела возбуждены против ООО СП «Октябрьское» и ООО «Партизан». Они допустили повышение цен до 94%, сообщила пресс-служба ФАС. «Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей», — сообщает пресс-служба ФАС на сайте. Дела возбуждены в отношении компаний ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С сентября 2023 года оптово-отпускные цены на продукцию этих компаний выросли до 94%. Рост цен на куриные яйца за период с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%. Согласно отчету Росстата, с начала 2023 года яйца подорожали на 46,18%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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