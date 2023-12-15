ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц, повысивших цены в два раза

15 декабря 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Две крымские компании повысили цены на яйца до 94% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении крымских производителей куриных яиц. В частости, дела возбуждены против ООО СП «Октябрьское» и ООО «Партизан». Они допустили повышение цен до 94%, сообщила пресс-служба ФАС. «Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей», — сообщает пресс-служба ФАС на сайте. Дела возбуждены в отношении компаний ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С сентября 2023 года оптово-отпускные цены на продукцию этих компаний выросли до 94%. Рост цен на куриные яйца за период с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%. Согласно отчету Росстата, с начала 2023 года яйца подорожали на 46,18%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении крымских производителей куриных яиц. В частости, дела возбуждены против ООО СП «Октябрьское» и ООО «Партизан». Они допустили повышение цен до 94%, сообщила пресс-служба ФАС. «Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей», — сообщает пресс-служба ФАС на сайте. Дела возбуждены в отношении компаний ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С сентября 2023 года оптово-отпускные цены на продукцию этих компаний выросли до 94%. Рост цен на куриные яйца за период с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%. Согласно отчету Росстата, с начала 2023 года яйца подорожали на 46,18%.