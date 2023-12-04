Путин назвал Россию страной добровольцев

04 декабря 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Волонтерство в России передается из поколения в поколение, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за их вклад и помощь причастным к проведению СВО на Украине. Данное заявление российский лидер сделал на площадке выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, назвав РФ «страной добровольцев». «Добровольцами и волонтерами в РФ являются 25% населения. Желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение», — передает слова Путина РИА Новости. Об этом президент заявил на церемонии вручения премии «Волонтер года».

Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за их вклад и помощь причастным к проведению СВО на Украине. Данное заявление российский лидер сделал на площадке выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, назвав РФ «страной добровольцев». «Добровольцами и волонтерами в РФ являются 25% населения. Желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение», — передает слова Путина РИА Новости. Об этом президент заявил на церемонии вручения премии «Волонтер года».