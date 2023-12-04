Путин назвал Россию страной добровольцев

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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Волонтерство в России передается из поколения в поколение, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за их вклад и помощь причастным к проведению СВО на Украине. Данное заявление российский лидер сделал на площадке выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, назвав РФ «страной добровольцев».

«Добровольцами и волонтерами в РФ являются 25% населения. Желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение», — передает слова Путина РИА Новости. Об этом президент заявил на церемонии вручения премии «Волонтер года».

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за их вклад и помощь причастным к проведению СВО на Украине. Данное заявление российский лидер сделал на площадке выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, назвав РФ «страной добровольцев». «Добровольцами и волонтерами в РФ являются 25% населения. Желание помочь нуждающимся передается из поколения в поколение», — передает слова Путина РИА Новости. Об этом президент заявил на церемонии вручения премии «Волонтер года».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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