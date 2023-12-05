Песков поделился впечатлениями Путина о выставке «Россия»

05 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что многие просят проводить выставку на постоянной основе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, экспозиции выставки будут обновляться. «Путину там понравилось. Он живо интересовался теми павильонами, которые посмотрел. За один приезд невозможно физически посмотреть все. То, что успел посмотреть — это очень интересно, и сама идея вызывает живой интерес», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, многие отметили, что необходимо проводить выставку на постоянной основе, однако окончательное решение пока не принято. Песков добавил, что выставка будет обновляться. По его словам, экспозиции будут меняться. Журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия» 4 декабря. Он назвал Россию страной для добровольцев и наградил лучшего волонтера 2023 года. Им стала Наталья Аминева. Выставка «Россия» проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Указ об этом подписал Владимир Путин. На выставке представлены все субъекты РФ.

Президенту РФ Владимиру Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, экспозиции выставки будут обновляться. «Путину там понравилось. Он живо интересовался теми павильонами, которые посмотрел. За один приезд невозможно физически посмотреть все. То, что успел посмотреть — это очень интересно, и сама идея вызывает живой интерес», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, многие отметили, что необходимо проводить выставку на постоянной основе, однако окончательное решение пока не принято. Песков добавил, что выставка будет обновляться. По его словам, экспозиции будут меняться. Журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия» 4 декабря. Он назвал Россию страной для добровольцев и наградил лучшего волонтера 2023 года. Им стала Наталья Аминева. Выставка «Россия» проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Указ об этом подписал Владимир Путин. На выставке представлены все субъекты РФ.