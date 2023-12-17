Российские бойцы заметили в Крынках англоязычных наемников

18 декабря 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Наемники были замечены в населенном пункте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные заметили англоязычных наемников в Крынках Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель» «ВС РФ фиксируют появление англоязычных наемников в Крынках. Там пытаются закрепиться Вооруженные силы Украины», — сообщил канал. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что Россия приняла решение отойти на несколько метров в лесопосадки от населенного пункта Крынки. Это сделано для того, чтобы не подвергать риску российских солдат.

Российские военные заметили англоязычных наемников в Крынках Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель» «ВС РФ фиксируют появление англоязычных наемников в Крынках. Там пытаются закрепиться Вооруженные силы Украины», — сообщил канал. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что Россия приняла решение отойти на несколько метров в лесопосадки от населенного пункта Крынки. Это сделано для того, чтобы не подвергать риску российских солдат.