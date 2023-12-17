17 декабря 2023

Российские бойцы заметили в Крынках англоязычных наемников

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Наемники были замечены в населенном пункте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные заметили англоязычных наемников в Крынках Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель»

«ВС РФ фиксируют появление англоязычных наемников в Крынках. Там пытаются закрепиться Вооруженные силы Украины», — сообщил канал.

Президент РФ Владимир Путин объяснял, что Россия приняла решение отойти на несколько метров в лесопосадки от населенного пункта Крынки. Это сделано для того, чтобы не подвергать риску российских солдат.

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Российские военные заметили англоязычных наемников в Крынках Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель» «ВС РФ фиксируют появление англоязычных наемников в Крынках. Там пытаются закрепиться Вооруженные силы Украины», — сообщил канал. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что Россия приняла решение отойти на несколько метров в лесопосадки от населенного пункта Крынки. Это сделано для того, чтобы не подвергать риску российских солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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