Российские бойцы заметили в Крынках англоязычных наемников

Наемники были замечены в населенном пункте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные заметили англоязычных наемников в Крынках Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель»
«ВС РФ фиксируют появление англоязычных наемников в Крынках. Там пытаются закрепиться Вооруженные силы Украины», —
Президент РФ Владимир Путин объяснял, что Россия приняла решение отойти на несколько метров в лесопосадки от населенного пункта Крынки. Это сделано для того, чтобы не подвергать риску российских солдат.
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