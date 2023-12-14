Путин объяснил ситуацию в Крынках на Днепре

Россия отошла от Крынок, чтобы сохранить солдат ВС РФ, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Россия приняла решение отойти на несколько метров в лесопосадке от населенного пункта Крынки на Украине, чтобы сохранить российских солдат. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.
«Последняя попытка на сегодняшний день — прорваться на левый берег Днепра и обеспечить дорогу в сторону Крыма. Что произошло — ВСУ сосредоточили удары артиллерии по узкому участку берега. Чтобы не подвергать ребят риску, было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки [от Крынок]», — подчеркнул Путин во время прямой линии. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
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