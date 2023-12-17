На «Курганприборе» массово набирают столяров и слесарей

18 декабря 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

На «Курганприборе» набирают более сотни столяров и слесарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На оборонном предприятии «Курганприбор» массово набирают на работу столяров, слесарей и станочников. Заработная плата — от 40 до 85 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «АО «НПО «Курганприбор». Вакансия: столяр. Требования: опыт работы от одного года, среднее образование, наличие квалификации 4-6 разряда. Заработная плата от 50 000 рублей», — указано в объявлении. На данную должность вакантно 80 рабочих мест. Слесарям разных направлений на заводе готовы платить от 30-50 тысяч в месяц. Всего по этой профессии открыто 43 вакансии. Также требуются 25 станочников широкого профиля на зарплату от 40 до 80 тысяч рублей. Наладчикам и операторам станков с программным управлением обещают зарплату до 90 тысяч рублей. На эти вакансии набирают 25 сотрудников. Ранее URA.RU писало, что компании курганских оборонных заводов включили в список нуждающихся в работниках. Речь идет о конструкторских бюро предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». В список востребованных профессий вошли должности инженеров, монтажников и слесарей.

На оборонном предприятии «Курганприбор» массово набирают на работу столяров, слесарей и станочников. Заработная плата — от 40 до 85 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «АО «НПО «Курганприбор». Вакансия: столяр. Требования: опыт работы от одного года, среднее образование, наличие квалификации 4-6 разряда. Заработная плата от 50 000 рублей», — указано в объявлении. На данную должность вакантно 80 рабочих мест. Слесарям разных направлений на заводе готовы платить от 30-50 тысяч в месяц. Всего по этой профессии открыто 43 вакансии. Также требуются 25 станочников широкого профиля на зарплату от 40 до 80 тысяч рублей. Наладчикам и операторам станков с программным управлением обещают зарплату до 90 тысяч рублей. На эти вакансии набирают 25 сотрудников. Ранее URA.RU писало, что компании курганских оборонных заводов включили в список нуждающихся в работниках. Речь идет о конструкторских бюро предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». В список востребованных профессий вошли должности инженеров, монтажников и слесарей.