СБУ возбудила дело о прослушке Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после нахождения прослушки у главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем в telegram-канале.
«СБУ открыла уголовное дело после обнаружения прослушки. По данным спецслужбы, ее нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло использоваться для работы. Устройство находилось в нерабочем состоянии», — говорится в сообщении.
СМИ сообщали, что прослушку обнаружили в кабинете Залужного. Идентифицировать, кто за этим стоит, невозможно, пишет «Царьград». Также прослушивающие устройства нашли и у подчиненных главкома.
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