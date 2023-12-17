В мире Украина СБУ возбудила дело о прослушке Залужного 18 декабря 2023 в 01:33 Размер текста - 17 + СБУ возбудила дело после найденной прослушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после нахождения прослушки у главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем в telegram-канале. «СБУ открыла уголовное дело после обнаружения прослушки. По данным спецслужбы, ее нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло использоваться для работы. Устройство находилось в нерабочем состоянии», — говорится в сообщении. СМИ сообщали, что прослушку обнаружили в кабинете Залужного. Идентифицировать, кто за этим стоит, невозможно, пишет «Царьград». Также прослушивающие устройства нашли и у подчиненных главкома. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после нахождения прослушки у главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем в telegram-канале. «СБУ открыла уголовное дело после обнаружения прослушки. По данным спецслужбы, ее нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло использоваться для работы. Устройство находилось в нерабочем состоянии», — говорится в сообщении. СМИ сообщали, что прослушку обнаружили в кабинете Залужного. Идентифицировать, кто за этим стоит, невозможно, пишет «Царьград». Также прослушивающие устройства нашли и у подчиненных главкома. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям