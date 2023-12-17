17 декабря 2023

СБУ возбудила дело о прослушке Залужного

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, защита, обвинение, судья, суд, адвокат, расследование
СБУ возбудила дело после найденной прослушки Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после нахождения прослушки у главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем в telegram-канале.

«СБУ открыла уголовное дело после обнаружения прослушки. По данным спецслужбы, ее нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло использоваться для работы. Устройство находилось в нерабочем состоянии», — говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что прослушку обнаружили в кабинете Залужного. Идентифицировать, кто за этим стоит, невозможно, пишет «Царьград». Также прослушивающие устройства нашли и у подчиненных главкома.

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после нахождения прослушки у главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем в telegram-канале. «СБУ открыла уголовное дело после обнаружения прослушки. По данным спецслужбы, ее нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло использоваться для работы. Устройство находилось в нерабочем состоянии», — говорится в сообщении. СМИ сообщали, что прослушку обнаружили в кабинете Залужного. Идентифицировать, кто за этим стоит, невозможно, пишет «Царьград». Также прослушивающие устройства нашли и у подчиненных главкома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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