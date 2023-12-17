В Москве стали массово госпитализировать больных пневмонией

В Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Очереди из скорых выстроились в Инфекционных больницах №1 и №2, сообщает telegram-канал Baza.
«Большинство заболевших — с пневмонией. У первой больницы собралось около 30 скорых, у второй — больше десяти машин», — сообщил telegram-канал.
Сотрудница первой инфекционной больницы сообщила изданию MSK1.RU, что «шлагбаум для скорых практически не опускается». «Это не фейк, это действительно так. Очень много больных с пневмонией поступает, скорые действительно выстраиваются в очередь», — рассказала она.
Корреспондент направил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, чтобы узнать подробности о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.
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