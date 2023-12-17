17 декабря 2023

В Москве стали массово госпитализировать больных пневмонией

Baza: очередь из скорых выстроилась у инфекционных больниц в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
У большинства заболевших выявлена пневмония Фото:

В Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Очереди из скорых выстроились в Инфекционных больницах №1 и №2, сообщает telegram-канал Baza.

«Большинство заболевших — с пневмонией. У первой больницы собралось около 30 скорых, у второй — больше десяти машин», — сообщил telegram-канал.

Сотрудница первой инфекционной больницы сообщила изданию MSK1.RU, что «шлагбаум для скорых практически не опускается». «Это не фейк, это действительно так. Очень много больных с пневмонией поступает, скорые действительно выстраиваются в очередь», — рассказала она.

Корреспондент направил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, чтобы узнать подробности о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Очереди из скорых выстроились в Инфекционных больницах №1 и №2, сообщает telegram-канал Baza. «Большинство заболевших — с пневмонией. У первой больницы собралось около 30 скорых, у второй — больше десяти машин», — сообщил telegram-канал. Сотрудница первой инфекционной больницы сообщила изданию MSK1.RU, что «шлагбаум для скорых практически не опускается». «Это не фейк, это действительно так. Очень много больных с пневмонией поступает, скорые действительно выстраиваются в очередь», — рассказала она. Корреспондент направил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, чтобы узнать подробности о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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