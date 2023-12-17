Общество В Москве стали массово госпитализировать больных пневмонией Baza: очередь из скорых выстроилась у инфекционных больниц в Москве 18 декабря 2023 в 03:56 Размер текста - 17 + У большинства заболевших выявлена пневмония Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Очереди из скорых выстроились в Инфекционных больницах №1 и №2, сообщает telegram-канал Baza. «Большинство заболевших — с пневмонией. У первой больницы собралось около 30 скорых, у второй — больше десяти машин», — сообщил telegram-канал. Сотрудница первой инфекционной больницы сообщила изданию MSK1.RU, что «шлагбаум для скорых практически не опускается». «Это не фейк, это действительно так. Очень много больных с пневмонией поступает, скорые действительно выстраиваются в очередь», — рассказала она. Корреспондент направил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, чтобы узнать подробности о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена. В Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Очереди из скорых выстроились в Инфекционных больницах №1 и №2, сообщает telegram-канал Baza. «Большинство заболевших — с пневмонией. У первой больницы собралось около 30 скорых, у второй — больше десяти машин», — сообщил telegram-канал. Сотрудница первой инфекционной больницы сообщила изданию MSK1.RU, что «шлагбаум для скорых практически не опускается». «Это не фейк, это действительно так. Очень много больных с пневмонией поступает, скорые действительно выстраиваются в очередь», — рассказала она. Корреспондент направил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, чтобы узнать подробности о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям