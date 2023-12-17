17 декабря 2023

В Волгограде осудили пятерых военных, заплативших командиру за спасение от СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург, аквариум, свердловский областной суд, зал судебных заседаний
Адвокат Колганова намерен обратиться в кассационную инстанцию Фото:

В Волгограде суд вынес приговор пятерым военнослужащим, которые дали взятки командиру, чтобы повторно не участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал адвокат Евгений Вовк.

«Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим, давшим взятки исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторного участия в специальной военной операции (СВО). Двоих оштрафовали, еще двоим сверх денежных санкций дали условные сроки и только одному — реальный», — передает «Коммерсант».

Владислав Колганов — пятый подсудимый, получил два года колонии общего режима, сказано в материале, а также штраф, в пять раз больше размера взятки — 750 тысяч рублей. Отмечается, что апелляционная коллегия приговор оставила в силе.

Защитник Владислава Колганова Евгений Вовк хочет подать кассационную жалобу на приговор, говорится в материале. «Дело в том, что у Колганова был бесплатный адвокат (в первой инстанции — прим. URA.RU), который убедил, что ему дадут условный срок, если он признается, — он и признался», — говорит он. Также он предполагает, что его клиент получил более жестокий приговор потому, что утроился на военный завод, откуда его и мобилизовали, а не остался в армии, сказано в сообщении.

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В Волгограде суд вынес приговор пятерым военнослужащим, которые дали взятки командиру, чтобы повторно не участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал адвокат Евгений Вовк. «Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим, давшим взятки исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторного участия в специальной военной операции (СВО). Двоих оштрафовали, еще двоим сверх денежных санкций дали условные сроки и только одному — реальный», — передает «Коммерсант». Владислав Колганов — пятый подсудимый, получил два года колонии общего режима, сказано в материале, а также штраф, в пять раз больше размера взятки — 750 тысяч рублей. Отмечается, что апелляционная коллегия приговор оставила в силе. Защитник Владислава Колганова Евгений Вовк хочет подать кассационную жалобу на приговор, говорится в материале. «Дело в том, что у Колганова был бесплатный адвокат (в первой инстанции — прим. URA.RU), который убедил, что ему дадут условный срок, если он признается, — он и признался», — говорит он. Также он предполагает, что его клиент получил более жестокий приговор потому, что утроился на военный завод, откуда его и мобилизовали, а не остался в армии, сказано в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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