В Волгограде осудили пятерых военных, заплативших командиру за спасение от СВО

18 декабря 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Адвокат Колганова намерен обратиться в кассационную инстанцию Фото: Илья Московец © URA.RU В Волгограде суд вынес приговор пятерым военнослужащим, которые дали взятки командиру, чтобы повторно не участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал адвокат Евгений Вовк. «Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим, давшим взятки исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторного участия в специальной военной операции (СВО). Двоих оштрафовали, еще двоим сверх денежных санкций дали условные сроки и только одному — реальный», — передает « Коммерсант». Владислав Колганов — пятый подсудимый, получил два года колонии общего режима, сказано в материале, а также штраф, в пять раз больше размера взятки — 750 тысяч рублей. Отмечается, что апелляционная коллегия приговор оставила в силе. Защитник Владислава Колганова Евгений Вовк хочет подать кассационную жалобу на приговор, говорится в материале. «Дело в том, что у Колганова был бесплатный адвокат (в первой инстанции — прим. URA.RU), который убедил, что ему дадут условный срок, если он признается, — он и признался», — говорит он. Также он предполагает, что его клиент получил более жестокий приговор потому, что утроился на военный завод, откуда его и мобилизовали, а не остался в армии, сказано в сообщении.

В Волгограде суд вынес приговор пятерым военнослужащим, которые дали взятки командиру, чтобы повторно не участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал адвокат Евгений Вовк. «Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим, давшим взятки исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторного участия в специальной военной операции (СВО). Двоих оштрафовали, еще двоим сверх денежных санкций дали условные сроки и только одному — реальный», — передает «Коммерсант». Владислав Колганов — пятый подсудимый, получил два года колонии общего режима, сказано в материале, а также штраф, в пять раз больше размера взятки — 750 тысяч рублей. Отмечается, что апелляционная коллегия приговор оставила в силе. Защитник Владислава Колганова Евгений Вовк хочет подать кассационную жалобу на приговор, говорится в материале. «Дело в том, что у Колганова был бесплатный адвокат (в первой инстанции — прим. URA.RU), который убедил, что ему дадут условный срок, если он признается, — он и признался», — говорит он. Также он предполагает, что его клиент получил более жестокий приговор потому, что утроился на военный завод, откуда его и мобилизовали, а не остался в армии, сказано в сообщении.