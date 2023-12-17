Некоторых россиян в 2024 году ожидает повышение зарплат выше, чем на 8%

«Ведомости»: в 2024 году в компаниях РФ увеличат зарплаты за счет индексации

18 декабря 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Работодатели отмечают рост зарплат на 9,3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что рост реальных доходов населения должен составить в 2024 году 8%. Однако ряд компаний считают, что зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3% за счет индексации. «Представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень повышения зарплат в России», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные исследования компании RosExpert. Например, опрос 239 крупных российских компаний, показал, что в среднем работодатели индексировали зарплаты своих сотрудников в 2023 году на 9,3%. Чаще всего индексация зарплат касалась работников ритейла и HoReCa. Там доходы увеличивали от 77 до 78%. Вместе с ростом доходов россиян сокращается безработица. Лидер государства заявил, что ее уровень в стране составил исторический минимум — 3%. Кроме того, президент подчеркнул, что с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников.

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что рост реальных доходов населения должен составить в 2024 году 8%. Однако ряд компаний считают, что зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3% за счет индексации. «Представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень повышения зарплат в России», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные исследования компании RosExpert. Например, опрос 239 крупных российских компаний, показал, что в среднем работодатели индексировали зарплаты своих сотрудников в 2023 году на 9,3%. Чаще всего индексация зарплат касалась работников ритейла и HoReCa. Там доходы увеличивали от 77 до 78%. Вместе с ростом доходов россиян сокращается безработица. Лидер государства заявил, что ее уровень в стране составил исторический минимум — 3%. Кроме того, президент подчеркнул, что с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников.