17 декабря 2023

Некоторых россиян в 2024 году ожидает повышение зарплат выше, чем на 8%

«Ведомости»: в 2024 году в компаниях РФ увеличат зарплаты за счет индексации
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Работодатели отмечают рост зарплат на 9,3% Фото:

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что рост реальных доходов населения должен составить в 2024 году 8%. Однако ряд компаний считают, что зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3% за счет индексации.

«Представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень повышения зарплат в России», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные исследования компании RosExpert. Например, опрос 239 крупных российских компаний, показал, что в среднем работодатели индексировали зарплаты своих сотрудников в 2023 году на 9,3%.

Чаще всего индексация зарплат касалась работников ритейла и HoReCa. Там доходы увеличивали от 77 до 78%.

Вместе с ростом доходов россиян сокращается безработица. Лидер государства заявил, что ее уровень в стране составил исторический минимум — 3%. Кроме того, президент подчеркнул, что с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников.

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Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что рост реальных доходов населения должен составить в 2024 году 8%. Однако ряд компаний считают, что зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3% за счет индексации. «Представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень повышения зарплат в России», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные исследования компании RosExpert. Например, опрос 239 крупных российских компаний, показал, что в среднем работодатели индексировали зарплаты своих сотрудников в 2023 году на 9,3%. Чаще всего индексация зарплат касалась работников ритейла и HoReCa. Там доходы увеличивали от 77 до 78%. Вместе с ростом доходов россиян сокращается безработица. Лидер государства заявил, что ее уровень в стране составил исторический минимум — 3%. Кроме того, президент подчеркнул, что с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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