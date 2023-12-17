Курганский врач рассказал, в какое время суток нужно есть творог

Врач Данильченко: употребление творога утром не дает эффекта

Творог следует есть на ужин, рассказал Геннадий Данильченко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Творог следует есть на ужин, а не завтрак, так как кальциевый обмен запускается только в ночное время. Об этом сообщил курганский травматолог-ортопед, руководитель Центра комплементарной медицины Геннадий Данильченко.

«Большое количество микроэлементов — в здоровом и сбалансированном питании. Это два завтрака. Начинать утро следует со стакана теплой воды, чтобы запустить работу желудочно-кишечного тракта, также важно, чтобы в пищу поступал кальций, содержащийся в молочных продуктах. Употребление творога утром не дает никакого эффекта, так как кальциевый обмен запускается лишь в ночное время. Поэтому и кальциевые препараты пьют два раза — днем и вечером», — рассказал Данильченко. Его слова приводит издание 45.RU.

Ранее врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что если человек не испытывает голода с утра, то ему необязательно завтракать, так как в противном случае это может привести к сонливости и вялости. По ее словам, обязательный прием завтрака — это миф. Тихомирова отметила, пропускать утренний прием пищи следует пациентам, болеющим язвой желудка, хроническим гастритом и другим.