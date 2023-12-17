Появилось видео боя, после которого умер юный боксер в Первоуральске

Появилось видео спарринга в Первоуральске, после которого умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ. Кадры состязания, которое для юного спортсмена стало последним, опубликованы в telegram-канале «Лютиков / MMA, UFC, русский спорт».
Судя по видеозаписи, мальчику стало плохо после серии ударов соперника, некоторые из них пришлись в область печени. Прямо на ринге подросток сначала зашатался, а после упал.
Медик, дежуривший на соревновании, сразу оказал первую помощь юному боксеру. Приехавшая бригада скорой помощи также пыталась спасти ребенка, однако мальчик умер. В свердловском управлении СКР пока не комментировали случившееся.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.