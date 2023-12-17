17 декабря 2023

Появилось видео боя, после которого умер юный боксер в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Юноше стало плохо прямо на ринге (архивное фото) Фото:

Появилось видео спарринга в Первоуральске, после которого умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ. Кадры состязания, которое для юного спортсмена стало последним, опубликованы в telegram-канале «Лютиков / MMA, UFC, русский спорт».

Судя по видеозаписи, мальчику стало плохо после серии ударов соперника, некоторые из них пришлись в область печени. Прямо на ринге подросток сначала зашатался, а после упал.

Медик, дежуривший на соревновании, сразу оказал первую помощь юному боксеру. Приехавшая бригада скорой помощи также пыталась спасти ребенка, однако мальчик умер. В свердловском управлении СКР пока не комментировали случившееся.

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Появилось видео спарринга в Первоуральске, после которого умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ. Кадры состязания, которое для юного спортсмена стало последним, опубликованы в telegram-канале «Лютиков / MMA, UFC, русский спорт». Судя по видеозаписи, мальчику стало плохо после серии ударов соперника, некоторые из них пришлись в область печени. Прямо на ринге подросток сначала зашатался, а после упал. Медик, дежуривший на соревновании, сразу оказал первую помощь юному боксеру. Приехавшая бригада скорой помощи также пыталась спасти ребенка, однако мальчик умер. В свердловском управлении СКР пока не комментировали случившееся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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