Появилось видео боя, после которого умер юный боксер в Первоуральске

18 декабря 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Юноше стало плохо прямо на ринге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Появилось видео спарринга в Первоуральске, после которого умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ. Кадры состязания, которое для юного спортсмена стало последним, опубликованы в telegram-канале «Лютиков / MMA, UFC, русский спорт». Судя по видеозаписи, мальчику стало плохо после серии ударов соперника, некоторые из них пришлись в область печени. Прямо на ринге подросток сначала зашатался, а после упал. Медик, дежуривший на соревновании, сразу оказал первую помощь юному боксеру. Приехавшая бригада скорой помощи также пыталась спасти ребенка, однако мальчик умер. В свердловском управлении СКР пока не комментировали случившееся.

Появилось видео спарринга в Первоуральске, после которого умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ. Кадры состязания, которое для юного спортсмена стало последним, опубликованы в telegram-канале «Лютиков / MMA, UFC, русский спорт». Судя по видеозаписи, мальчику стало плохо после серии ударов соперника, некоторые из них пришлись в область печени. Прямо на ринге подросток сначала зашатался, а после упал. Медик, дежуривший на соревновании, сразу оказал первую помощь юному боксеру. Приехавшая бригада скорой помощи также пыталась спасти ребенка, однако мальчик умер. В свердловском управлении СКР пока не комментировали случившееся.