17 декабря 2023
16 декабря 2023

Прокуратура заставила чиновников выдать новую квартиру пенсионеру из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину через суд выдали новую квартиру Фото:

В Когалыме прокуратура через суд заставила переселить пенсионера в новую квартиру. Югорчанин жил в доме, который признали аварийным еще в 2021 году.

«Прокурор города в интересах пенсионера направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время пенсионеру предоставлена благоустроенная квартира», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

До этого момента расселить дом планировали лишь в 2024 году. А аварийным и подлежащим сносу здание признали в ноябре 2021 года. Другого жилья у пенсионера не было, поэтому он обратился в прокуратуру.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Тогда на земельный участок югорчанина наложили незаконный арест.

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В Когалыме прокуратура через суд заставила переселить пенсионера в новую квартиру. Югорчанин жил в доме, который признали аварийным еще в 2021 году. «Прокурор города в интересах пенсионера направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время пенсионеру предоставлена благоустроенная квартира», — говорится на сайте окружной прокуратуры. До этого момента расселить дом планировали лишь в 2024 году. А аварийным и подлежащим сносу здание признали в ноябре 2021 года. Другого жилья у пенсионера не было, поэтому он обратился в прокуратуру. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Тогда на земельный участок югорчанина наложили незаконный арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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