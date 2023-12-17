Прокуратура заставила чиновников выдать новую квартиру пенсионеру из ХМАО

18 декабря 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Югорчанину через суд выдали новую квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Когалыме прокуратура через суд заставила переселить пенсионера в новую квартиру. Югорчанин жил в доме, который признали аварийным еще в 2021 году. «Прокурор города в интересах пенсионера направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время пенсионеру предоставлена благоустроенная квартира», — говорится на сайте окружной прокуратуры. До этого момента расселить дом планировали лишь в 2024 году. А аварийным и подлежащим сносу здание признали в ноябре 2021 года. Другого жилья у пенсионера не было, поэтому он обратился в прокуратуру. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Тогда на земельный участок югорчанина наложили незаконный арест.

В Когалыме прокуратура через суд заставила переселить пенсионера в новую квартиру. Югорчанин жил в доме, который признали аварийным еще в 2021 году. «Прокурор города в интересах пенсионера направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время пенсионеру предоставлена благоустроенная квартира», — говорится на сайте окружной прокуратуры. До этого момента расселить дом планировали лишь в 2024 году. А аварийным и подлежащим сносу здание признали в ноябре 2021 года. Другого жилья у пенсионера не было, поэтому он обратился в прокуратуру. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Тогда на земельный участок югорчанина наложили незаконный арест.