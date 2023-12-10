10 декабря 2023
09 декабря 2023

В ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава

© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, силовик, фссп, судебный пристав, суд, федеральная служба судебных приставов
Из-за приставов мужчина не мог продать земельный участок Фото:

В Нягани прокуратура встала на защиту местного жителя, на земельный участок которого судебный пристав наложил незаконный арест. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура Нягани провела проверку по обращению местного жителя о незаконных действиях судебных приставов в отношении принадлежащего ему земельного участка. Установлено, что судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка. При этом проверка показала, что указанный участок продан гражданину, который не является должником по исполнительному производству», — сообщили в ведомстве.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес руководителя УФССП России по ХМАО внесено представление. «Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Регистрирующим органом сняты соответствующие ограничения. Права заявителя на распоряжение принадлежащим ему имуществом восстановлены», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Нижневартовска начал проверку по делу военного пенсионера, которого судебные приставы оставили без денег. Сотрудники УФССП удерживают практически всю пенсию и зарплату в счет погашения долга.

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В Нягани прокуратура встала на защиту местного жителя, на земельный участок которого судебный пристав наложил незаконный арест. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Нягани провела проверку по обращению местного жителя о незаконных действиях судебных приставов в отношении принадлежащего ему земельного участка. Установлено, что судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка. При этом проверка показала, что указанный участок продан гражданину, который не является должником по исполнительному производству», — сообщили в ведомстве. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес руководителя УФССП России по ХМАО внесено представление. «Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Регистрирующим органом сняты соответствующие ограничения. Права заявителя на распоряжение принадлежащим ему имуществом восстановлены», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Нижневартовска начал проверку по делу военного пенсионера, которого судебные приставы оставили без денег. Сотрудники УФССП удерживают практически всю пенсию и зарплату в счет погашения долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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