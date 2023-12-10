В ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава

Из-за приставов мужчина не мог продать земельный участок Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нягани прокуратура встала на защиту местного жителя, на земельный участок которого судебный пристав наложил незаконный арест. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура Нягани провела проверку по обращению местного жителя о незаконных действиях судебных приставов в отношении принадлежащего ему земельного участка. Установлено, что судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка. При этом проверка показала, что указанный участок продан гражданину, который не является должником по исполнительному производству», — сообщили в ведомстве.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес руководителя УФССП России по ХМАО внесено представление. «Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Регистрирующим органом сняты соответствующие ограничения. Права заявителя на распоряжение принадлежащим ему имуществом восстановлены», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Нижневартовска начал проверку по делу военного пенсионера, которого судебные приставы оставили без денег. Сотрудники УФССП удерживают практически всю пенсию и зарплату в счет погашения долга.