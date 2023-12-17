17 декабря 2023
16 декабря 2023

В Тюмени автобус сбил бабушку с двухлетним ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, скорая помошь
Ребенок получил травму головы Фото:

В Тюмени автобус на пешеходном переходе сбил бабушку с коляской, в которой лежал двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок получил травму головы.

«Женщина с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, сегодня сбиты в Тюмени на улице Широтной маршрутным такси №65 на нерегулируемом пешеходном переходе. Бабушка везла в коляске внука», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина не пострадала. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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В Тюмени автобус на пешеходном переходе сбил бабушку с коляской, в которой лежал двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок получил травму головы. «Женщина с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, сегодня сбиты в Тюмени на улице Широтной маршрутным такси №65 на нерегулируемом пешеходном переходе. Бабушка везла в коляске внука», — говорится в сообщении пресс-службы. Женщина не пострадала. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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