В Тюмени автобус сбил бабушку с двухлетним ребенком

Ребенок получил травму головы
В Тюмени автобус на пешеходном переходе сбил бабушку с коляской, в которой лежал двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок получил травму головы.
«Женщина с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, сегодня сбиты в Тюмени на улице Широтной маршрутным такси №65 на нерегулируемом пешеходном переходе. Бабушка везла в коляске внука», — говорится в сообщении пресс-службы.
Женщина не пострадала. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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