В Тюмени автобус сбил бабушку с двухлетним ребенком

Ребенок получил травму головы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени автобус на пешеходном переходе сбил бабушку с коляской, в которой лежал двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок получил травму головы.

«Женщина с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, сегодня сбиты в Тюмени на улице Широтной маршрутным такси №65 на нерегулируемом пешеходном переходе. Бабушка везла в коляске внука», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина не пострадала. Обстоятельства аварии устанавливаются.